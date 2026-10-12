Thành phố Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao, người dân cần chú ý gì?

Những ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong chiều tối và đêm.

Mưa lớn kết hợp triều cường có thể khiến nước thoát chậm, làm gia tăng mức độ ngập tại những khu vực thấp trũng, hệ thống thoát nước hạn chế.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo triều cường, thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại; không cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, nước chảy mạnh và cần giữ khoảng cách an toàn với xe tải nặng, xe container./.