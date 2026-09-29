Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy về: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày nội dung kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy về: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Mục đích của hội nghị nhằm quán triệt, triển khai việc cụ thể hóa một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, từ đó tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương.

Đồng thời, hội nghị diễn ra nhằm thống nhất nhận thức, tạo đồng thuận, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp và sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưng bày tác phẩm điêu khắc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại hội nghị, các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy được truyền đạt đã cụ thể hóa, làm rõ những nội dung cốt lõi, những điểm mới và những yêu cầu lớn đặt ra trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Thông qua việc quán triệt, phổ biến, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung trao đổi, thảo luận, góp ý nội dung các chuyên đề, định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy các cấp.

Đây là tiền đề hết sức quan trọng để toàn Đảng bộ thành phố thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

Để cụ thể hóa các yêu cầu đó, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu học tập, quán triệt theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới và yêu cầu đặt ra đối với từng lĩnh vực công tác.

Đồng thời, các tổ chức, đơn vị cần quán triệt đầy đủ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương về học và làm theo Bác phải chuyển thành thực hành thường xuyên, vận dụng hiệu quả phương pháp Hồ Chí Minh; cán bộ phải được khuyến khích dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; phát triển vùng, phát triển du lịch; công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải cùng khơi thông kết nối nguồn lực.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều du khách nước ngoài. (Ảnh: LINH BẢO)

Quan trọng hơn, từng địa phương, đơn vị phải chuyển mạnh từ học tập, quán triệt sang tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương của Trung ương đều được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể có lộ trình thực hiện và có kết quả.

Ngay sau hội nghị này, các cơ quan được Ban Thường vụ Thành ủy phân công chủ trì cần tập trung khẩn trương hoàn thiện các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng tiến độ để trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét ban hành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Từng địa phương, đơn vị phải xác định rõ nhiệm vụ, trọng tâm, tiến độ thực hiện, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và người đứng đầu; bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, các chương trình trọng điểm của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Mỗi chương trình, kế hoạch hành động phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và dữ liệu đánh giá cũng như là người chịu trách nhiệm.