Thành phố Hồ Chí Minh: Trao Huy hiệu 80 tuổi Đảng cho đồng chí Cao Sơn Lâm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của đồng chí Cao Sơn Lâm trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của đồng chí và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, đồng chí Cao Sơn Lâm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên cộng sản; có những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những cống hiến của đồng chí góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào đồng chí Cao Sơn Lâm vẫn luôn nêu cao tinh thần của người đảng viên, luôn thể hiện trách nhiệm của mình trong công việc. Đồng chí là một tấm gương bền bỉ, phấn đấu, không ngừng đóng góp cho Đảng, cho cơ quan, đơn vị mà mình công tác và đạt được nhiều thành tích, nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng đồng chí Cao Sơn Lâm vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chúc đồng chí Cao Sơn Lâm tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu trong gia đình.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mong đồng chí Cao Sơn Lâm tiếp tục động viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư và luôn nêu gương để cho con cháu trong gia đình noi theo, tiếp tục phấn đấu và đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và thành phố.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Sơn Lâm. (Ảnh: NGỌC BÍCH)

Đồng chí Cao Sơn Lâm sinh năm 1927, quê xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí vào Đảng ngày 11/11/1948; ngày chính thức ngày 11/1/1949.

Từ tháng 6/1948-1954, đồng chí tham gia quân sự địa phương, trung đội trưởng, Chính trị viên Thôn Đội, Ban Quân sự Nghĩa Hòa, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ tháng 4/1955-1/1959, đồng chí làm Khu trưởng di tu sửa chữa, Đại đội trưởng công trường 1 thuộc Tổng cục đường sắt; từ tháng 2/1959-7/1963, là cán bộ nhân sự công trình xây dựng 120 xây dựng sân bay Đa Phúc, Vĩnh Phú.

Từ tháng 8/1963-7/1973, đồng chí Cao Sơn Lâm là cán bộ lương thực, sau đó là Phó Ban sản xuất tỉnh Thừa Thiên Huế; từ tháng 8/1975-10/1979 giữ chức Chủ tịch xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Từ tháng 10/1979-10/1981, đồng chí là cán bộ phòng Lao động, Ban Kế hoạch Thị xã Quảng Ngãi.

Từ tháng 11/1981-1986, đồng chí nghỉ hưu và tham gia công tác tại địa phương, xã Nghĩa Hòa; từ năm 1987-2020, đảng viên hưu trí, sinh hoạt Đảng tại xã Nghĩa Hòa, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2020 đến nay, đồng chí Cao Sơn Lâm sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất nay là Khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận.

Đồng chí Cao Sơn Lâm đã nhận được các phần thưởng cao quý: Huân chương Giải phóng hạng Nhất; Huân chương chiến thắng hạng Nhì; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy chương kháng chiến hạng Nhất.