Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026 cho đại diện các doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Dự buổi lễ, có đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đây là dịp đặc biệt nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, thành tựu và đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội của Thành phố.

Buổi lễ còn lan tỏa tinh thần tiên phong, khát vọng vươn lên và trách nhiệm đối với xã hội của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân; cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Cuộc bình chọn danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” do Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận và cấp chứng nhận, được tổ chức 2 năm/lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt các chính sách, quy định hiện hành của nhà nước, có thành tích xuất sắc trong sản xuất-kinh doanh; tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường; tham gia tốt các hoạt động xã hội-từ thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026 cho đại diện các doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Danh hiệu cũng tôn vinh các doanh nhân không ngừng đổi mới sáng tạo nâng cao trình độ, quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất-kinh doanh tại doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, tham gia tốt các hoạt động xã hội-từ thiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

Điểm mới của cuộc bình chọn năm 2026 là việc chú trọng hơn đến các tiêu chí về mức độ thực hành bộ tiêu chuẩn Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG), năng lực chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị, chủ động tìm kiếm và khai thác các thị trường mới.

Ban tổ chức cũng khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng, cung cấp các loại hình dịch vụ chuyển đổi số để sản xuất ra nhiều sản phẩm sạch, xanh, có trách nhiệm với môi trường, thực hiện kinh tế tuần hoàn, phát triển sản xuất-kinh doanh theo hướng bền vững.

Cuộc bình chọn năm nay có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026.

100 doanh nghiệp thành phố tiêu biểu năm 2026 có tổng vốn chủ sở hữu đạt 119.463 tỷ đồng; tổng doanh thu trong 2 năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách trong 2 năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 41.629 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 69.217 lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 563 tỷ đồng.

Đại diện Ban tổ chức trao danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026 cho đại diện các doanh nghiệp. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại buổi tôn vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Công Vinh cho biết: Chính quyền Thành phố sẽ luôn thực sự đồng hành, coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề cần chủ động giải quyết. Các sở, ngành và chính quyền địa phương phải tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; rà soát quy trình, thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm từng cơ quan, từng cán bộ.

Thành phố sẽ không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần vì hướng dẫn thiếu nhất quán; không để kiến nghị kéo dài vì né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Thành phố sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất-kinh doanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh mong muốn doanh nghiệp phải là chủ thể tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mỗi doanh nghiệp phải coi nâng cao năng suất, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu tự thân; coi tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh đề nghị HUBA tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp; kịp thời tập hợp, phản ánh trung thực những khó khăn phát sinh từ thực tiễn; đồng thời, đề xuất giải pháp có căn cứ, khả thi.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối đối tác, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần hướng đến hiệu quả, thước đo đối với hội viên. Cộng đồng doanh nhân không chỉ phản ánh những vướng mắc của mình, mà còn cần chủ động tham gia góp ý, phản biện và cùng chính quyền hoàn thiện chính sách.