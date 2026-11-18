Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, mà còn là động lực thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội.

Qua đó, Thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của Thành phố, xây dựng thương hiệu và nâng cao sức hấp dẫn của Thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: LINH BẢO)

Tại Công viên Chi Lăng, Ban tổ chức trưng bày gần 100 hình ảnh với chủ đề “Phát triển Công nghiệp văn hóa-Nâng tầm vị thế Thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển đa dạng của các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, bao gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, du lịch văn hóa, quảng cáo, thời trang,…

Triển lãm còn là dịp để tôn vinh sự đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; sự nỗ lực xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển công nghiệp văn hóa. Từ đó, khẳng định quyết tâm đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới và nâng tầm vị thế trung tâm văn hóa, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: LINH BẢO)

Cùng thời điểm này, tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban tổ chức cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác” gồm 55 ảnh thể hiện tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo cùng chung sống hòa hợp, gắn bó, tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc trên địa bàn thành phố.

Song song đó, triển lãm cũng giới thiệu các di tích lịch sử-văn hóa, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các điểm đến và sản phẩm du lịch, lễ hội truyền thống tiêu biểu; phản ánh những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể góp phần kiến tạo bản sắc văn hóa cho siêu đô thị trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: LINH BẢO)

Ngoài ra, tại Công viên Lam Sơn, Ban tổ chức cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Nam kỳ khởi nghĩa-Rạng ngời hào khí phương Nam” gồm 100 ảnh khái quát quá trình chuẩn bị, lãnh đạo và diễn biến cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ với sự tham gia, đóng góp, hy sinh của quân và dân Nam Bộ.

Triển lãm còn giới thiệu chân dung các đồng chí lãnh đạo tiêu biểu, những địa chỉ đỏ gắn liền với sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa và những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu tại miền nam, tiêu biểu cho quá trình đấu tranh kiên cường, lâu dài và những đóng góp to lớn của quân, dân miền nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Khách tham quan trải nghiệm các hoạt động trong ngày khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng thời, triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của các tỉnh, thành phố Nam Bộ sau sáp nhập, nhấn mạnh vai trò đầu tàu, kết nối và định hướng phát triển vùng của Thành phố Hồ Chí Minh trong không gian phát triển mới.

Cùng thời điểm này, đối diện Công viên Chi Lăng, Ban tổ chức cũng trưng bày triển lãm với chủ đề “Từ Đại hội đến Đại hội” gồm 60 ảnh giới thiệu các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc qua các thời kỳ.