Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật trong Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo kế hoạch, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thành phố gắn với các chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930-18/11/2026), “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam” (23/11) và Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24/11.

Chuỗi hoạt động lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân và các lực lượng xã hội, tạo không gian giao lưu, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống.

Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết tại 3 khu vực trên địa bàn; các chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn, giảm vé tham quan bảo tàng, chương trình nghệ thuật trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các hoạt động hưởng ứng diễn ra trước, trong và sau sự kiện tại nhiều địa điểm như: Nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và các địa điểm phù hợp trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Các bảo tàng tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản văn hóa dân tộc; tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên và du khách tiếp cận, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Thành phố sẽ thực hiện miễn, giảm giá vé tham quan, xem nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do nhà nước quản lý, đồng thời vận động các bảo tàng, nhà hát, rạp xiếc, các cụm rạp chiếu phim tư nhân, nhà hát xã hội hóa, cơ sở dịch vụ văn hóa trên địa bàn tham gia hưởng ứng, có chính sách miễn hoặc giảm giá vé, ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong và ngoài nước.

Du khách tham quan tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO)

Thành phố sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, trải nghiệm; giới thiệu, lan tỏa các giá trị văn hóa, bản sắc đặc trưng của thành phố, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa…

Thành phố cũng tổ chức Hội sách chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị: Từ cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đến thực tiễn các địa phương”; lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; triển lãm mỹ thuật chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh-Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”; chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và bắn pháo hoa nghệ thuật; chương trình nghệ thuật 3D Mapping...

Ngoài ra, thành phố còn có các hoạt động phối hợp tham gia “Ngày Văn hóa Việt Nam’’ năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức như: Chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026”; triển lãm tranh cổ động tấm lớn; triển lãm ảnh, triển lãm tranh nghệ thuật; phát động hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam tại cơ sở lưu trú du lịch hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”; phát động phong trào thể dục thể thao, tổ chức các chương trình biểu diễn võ thuật cổ truyền…