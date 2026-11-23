Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bộ, sở, ngành dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp-Môi trường, Bộ Nội vụ; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh…

Bản quy hoạch với tư duy phát triển đột phá, tầm nhìn dài hạn

Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng đến mục tiêu phát triển thành phố được định hình theo ba giai đoạn.

Quy hoạch thể hiện quá trình nâng tầm vị thế thành phố từ đô thị có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi vươn tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Bản quy hoạch thiết kế cấu trúc không gian của Thành phố được định hình gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các vùng quản trị phát triển này được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn, không phải là đơn vị hành chính và không làm phát sinh thêm cấp trung gian.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Thành phố sau hợp nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh với không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn, hội tụ những lợi thế về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có tư duy phát triển đột phá, tầm nhìn dài hạn, đủ sức khai thác tiềm năng, lợi thế của toàn thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch tổng thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức không gian đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng-an ninh và nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản quy hoạch đặt ra yêu cầu phát triển với thành phố không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới.

Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới, tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược 100 năm.

Quy hoạch định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố nhận thức việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ bám sát các chủ trương, định hướng chiến lược và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, Thành phố sẽ công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân; rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể.

Đồng thời phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các Luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Mở không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Hôm nay, đúng vào kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2026), tôi rất vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban, bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng: là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bản Quy hoạch được công bố hôm nay đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09, ngày 19/5/2026, xác định mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Để bản Quy hoạch thật sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch Thành phố và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thứ hai, Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật mới ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu tham quan không gian Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thứ tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền.

Các đại biểu, chuyên gia quốc tế dự hội nghị. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm, thời gian qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần về làm việc với Thành phố với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác kính yêu.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển đô thị... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Các đại biểu tìm hiểu, tham quan không gian trưng bày các không gian quy hoạch của Thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự của cả hệ thống chính trị, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và nhân dân, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho 7 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, tư vấn, công nghệ và giao dịch hàng hóa, với tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD.

Các mục tiêu lớn cụ thể của quy hoạch: Đến năm 2030: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa-xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045: Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn: Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.