Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm tối 24/11/2026.

Theo đó, 3 điểm bắn pháo hoa gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Cụ thể, điểm bắn số 1 tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp và 90 giàn tầm thấp. Điểm bắn pháo hoa ở công viên, phố đi bộ Bạch Đằng và quảng trường Tháp Tam Thắng có quy mô tương tự nhau, gồm 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa tại cả 3 điểm diễn ra đồng thời từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 24/11.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức bắn pháo hoa; bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo, tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.

Công an Thành phố phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tăng cường lực lượng tại các tuyến đường vận chuyển và khu vực tổ chức bắn pháo hoa. Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng các hoạt động của phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/11.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế liên quan bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cấp cứu trong quá trình vận chuyển pháo hoa và trực tại các điểm bắn. Các địa phương có điểm bắn chủ động phối hợp với lực lượng quân sự triển khai phương án bảo đảm an toàn tại địa điểm tổ chức và khu vực người dân tập trung xem pháo hoa.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi chương trình bắn pháo hoa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp được nghỉ làm việc 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thời gian nghỉ là ngày 24/11/2026 (thứ Ba) và người lao động được hưởng nguyên lương. UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang và hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc trong tuần lễ từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

UBND xã, phường, đặc khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, sử dụng thống nhất bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan và truyền thông.

Đồng thời, đôn đốc, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại địa bàn dân cư; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy; bố trí lực lượng ứng trực hợp lý để duy trì hoạt động, phục vụ Nhân dân liên tục.