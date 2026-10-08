Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp đưa thư viện số đến phường, xã, trường học và người dân

Ra mắt Thư viện số trung tâm thông tin, thư viện Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VÕ HƯƠNG)

Với thông điệp “Hạ tầng dùng chung-Thư viện tự chủ-Kết nối tri thức-Người dùng thụ hưởng-Không gian tri thức số”, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi về cơ sở khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp triển khai mô hình Thư viện sốdùng chung, trong đó tập trung vào khả năng ứng dụng tại thư viện phường, xã; thư viện trường học và các cơ sở giáo dục, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tri thức số cho người dân, học sinh, sinh viên.

Đây cũng là định hướng để các đại biểu cùng trao đổi về những mô hình, cơ chế và giải pháp có tính khả thi, phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

Trong tiến trình chuyển đổi số, mô hình thư viện số dùng chung được kỳ vọng góp phần tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ hạ tầng và tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực, từng bước hình thành không gian tri thức số thuận tiện và rộng mở cho người sử dụng.

Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam thực hiện lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: VÕ HƯƠNG)

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào nhiều nội dung liên quan đến sự phát triển của thư viện trong môi trường số, như: xu thế thư viện số dùng chung; mối quan hệ giữa xuất bản và thư viện trong kỷ nguyên số; vai trò của thư viện số đối với giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học; cơ sở khoa học, thiết chế và nguyên tắc quản trị; thư viện số gia đình và phát triển văn hóa đọc; cùng giải pháp nền tảng dùng chung đưa thư viện số đến phường, xã, trường học và người dân.

Thông qua các báo cáo, tham luận và phiên trao đổi, thảo luận khoa học, hội thảo hướng tới việc ghi nhận các đề xuất, khuyến nghị, đồng thời xác định những nội dung có thể tiếp tục phối hợp và triển khai sau chương trình.

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và ViLIB. Việc chính thức hóa khuôn khổ hợp tác được kỳ vọng tạo cơ sở cho hai bên triển khai các hoạt động phối hợp về chuyên môn và thực tiễn trong thời gian tới.

Cùng với đó, lễ ra mắt ViLIB và Thư viện số Trung tâm thông tin, thư viện nhà trường đánh dấu việc đưa nền tảng và không gian thư viện số của nhà trường vào hoạt động, góp phần tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập, nghiên cứu và tiếp cận tài nguyên số trong môi trường giáo dục đại học.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thư viện số Việt Nam ViLIB, các thư viện tại trường học và phường, xã đang gặp nhiều khó khăn lớn trong quá trình chuyển đổi số do hạn chế về nguồn vốn đầu tư, thiếu hụt chuyên môn nghiệp vụ và nguy cơ cao vi phạm vấn đề bản quyền tác giả.

Mặc dù nhu cầu tiếp cận tri thức và nâng cao văn hóa đọc của người dân rất lớn, các cơ sở này vẫn chưa đủ điều kiện để tự xây dựng không gian thư viện số riêng lẻ.

Để giải quyết thực trạng này, nền tảng ViLIB cung cấp cơ sở hạ tầng dùng chung nhằm hỗ trợ các đơn vị địa phương quản lý và vận hành thư viện một cách đơn giản, tiết kiệm chi phí.

Giải pháp công nghệ này không chỉ cung cấp nguồn tài nguyên số đã được cấp phép đầy đủ mà còn giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho đội ngũ cán bộ văn hóa không chuyên trách.

Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận kho tàng tri thức mọi lúc, mọi nơi chỉ thông qua các thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.