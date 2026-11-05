Thành phố Hồ Chí Minh: tiếp xúc cử tri thiết thực, hiệu quả, gần dân

Linh hoạt hình thức, mở rộng không gian đối thoại

Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng, số lượng đơn vị hành chính cấp xã lớn, việc đổi mới hình thức TXCT tại Thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu cần thiết. Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng, việc kết hợp tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến là yêu cầu cần thiết, vừa mở rộng phạm vi gặp gỡ cử tri, vừa bảo đảm thời gian để đại biểu thực hiện các nhiệm vụ khác. Song, việc tổ chức cần được tính toán phù hợp với từng địa bàn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các tổ ĐBQH và HĐND thành phố. Bên cạnh các hội nghị định kỳ trước và sau kỳ họp, cần tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề nổi lên tại địa bàn, từng lĩnh vực hoặc nhóm đối tượng cụ thể.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh, hình thức tiếp xúc trực tiếp kết hợp trực tuyến, tổ chức luân phiên giữa các địa phương nhận được sự đồng tình của cử tri. Việc lựa chọn hình thức cần căn cứ đặc điểm địa bàn, số lượng xã, phường trong từng đơn vị bầu cử và điều kiện tổ chức thực tế. Với địa bàn có ít đơn vị hành chính, có thể tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại từng địa phương; những đơn vị có nhiều xã, phường cần kết hợp linh hoạt, luân phiên địa điểm qua từng đợt và duy trì các điểm cầu trực tuyến để mở rộng phạm vi tham gia.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Không chỉ đổi mới hình thức hội nghị, thực tiễn tại xã Hóc Môn còn cho thấy những cách làm gần gũi, linh hoạt hơn như: tổ chức cà phê với cử tri, sử dụng mã QR tiếp nhận kiến nghị hoặc định kỳ gặp gỡ người dân tại các khu vực dân cư. Các buổi gặp được bố trí vào thời gian phù hợp, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia. “Việc không bó hẹp trong không gian hội trường giúp cử tri cảm thấy gần gũi, mạnh dạn chia sẻ những vấn đề thiết thực, chủ động đề xuất giải pháp để đồng hành với chính quyền”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh chia sẻ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu. Ảnh: Hoa Lê

Chất lượng giải quyết kiến nghị - Thước đo hiệu quả thực chất

Nếu đổi mới hình thức giúp mở rộng cơ hội gặp gỡ, thì chất lượng giải quyết kiến nghị mới là thước đo hiệu quả thực chất của hoạt động TXCT. Qua đợt tiếp xúc trước và sau Kỳ họp thứ Ba, HĐND thành phố Khóa XI, Thường trực HĐND thành phố đã tổng hợp 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố. Đại diện UBND cấp xã, các sở, ngành cũng đã trực tiếp trả lời, giải trình nhiều vấn đề dân sinh ngay tại hội nghị. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chuyển kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã lên thành phố, tổng hợp nội dung chưa đầy đủ địa chỉ cụ thể; một số vụ việc chưa được giải quyết triệt để, khiến cử tri tiếp tục phản ánh qua nhiều kỳ tiếp xúc.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Theo Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Nguyễn Thị Thảo Nguyên, cần hoàn thiện cơ chế theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị theo địa bàn, lĩnh vực; cung cấp đầy đủ thông tin về cơ quan chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả xử lý cho các tổ đại biểu. Đặc biệt, cần phân biệt rõ việc trả lời với việc giải quyết kiến nghị trên thực tế. Những vấn đề tồn đọng, kéo dài, liên ngành, liên địa bàn hoặc vượt thẩm quyền cấp xã cần được xem xét, khảo sát, giám sát, giải trình và tái giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Từ góc độ địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, đại biểu cần chủ động đi thực tế, tìm hiểu vấn đề người dân phản ánh và đeo bám tiến độ xử lý của các sở, ngành. Những nội dung có thể giải quyết trước kỳ tiếp xúc cần được chủ động xử lý, có câu trả lời cụ thể để thông tin lại với cử tri.

Chủ động chuẩn bị, nâng chất lượng kết nối

Bên cạnh nội dung và kết quả giải quyết kiến nghị, chất lượng TXCT còn phụ thuộc vào khâu tổ chức. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch từ sớm, bố trí lịch hợp lý, hạn chế thay đổi; đồng thời tăng cường phối hợp giữa tổ đại biểu, Mặt trận và chính quyền địa phương, tạo thuận lợi cho đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng tổng hợp, phân loại và chuyển kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các Tổ đại biểu, chính quyền cấp xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thành phố ghi nhận đầy đủ, chính xác ý kiến cử tri, xác định rõ trách nhiệm giải quyết của từng cấp. Với những vấn đề liên quan nhiều cơ quan, UBND thành phố cần phân công đơn vị chủ trì, xác định rõ trách nhiệm phối hợp, bảo đảm kiến nghị được xem xét đến cùng.

Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phú Thịnh phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đối với hình thức tiếp xúc trực tuyến, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cần được quan tâm hơn. Thực tế một số hội nghị còn gặp tình trạng âm thanh không rõ, hình ảnh chưa đầy đủ, đường truyền thiếu ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng trao đổi giữa các điểm cầu. Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Nguyễn Trần Phú Thịnh cho biết, thành phố đã quan tâm đầu tư hạ tầng mạng, đường truyền và thiết bị đầu cuối phục vụ hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, các địa phương cần chủ động kiểm tra thiết bị, âm thanh, đường truyền trước mỗi hội nghị; ưu tiên sử dụng phòng họp có sẵn điều kiện kỹ thuật phù hợp để hạn chế sự cố.

Ngoài ra, Trung tâm Chuyển đổi số cũng đang triển khai nền tảng phòng họp ứng dụng tập trung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, dự kiến đưa vào sử dụng khoảng tháng 1/2027. Nền tảng sẽ phục vụ các cuộc họp của HĐND và hoạt động TXCT, góp phần kết nối đại biểu tại nhiều địa điểm, nâng cao hiệu quả tổ chức hội nghị.