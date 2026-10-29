Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xem xét nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét 47 tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung vào nhóm nội dung: Quy hoạch định hình tầm nhìn và không gian phát triển; Thể chế tạo động lực, tháo gỡ điểm nghẽn; Ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án trọng điểm.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ xem xét, thông qua các chính sách về y tế, văn hóa, thể thao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giảm nghèo và những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: Điểm cốt lõi của Kỳ họp thứ sáu là kết nối ba yếu tố không thể tách rời: Quy hoạch mở ra tầm nhìn, thể chế mở đường cho đổi mới, nguồn lực đưa chủ trương vào thực tiễn.

Ý nghĩa của kỳ họp không chỉ ở số lượng nghị quyết, mà ở việc đặt những nền tảng phát triển lâu dài của thành phố trong một tổng thể thống nhất, từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm, cụ thể hóa cơ chế mới đến lựa chọn những nhiệm vụ, dự án ưu tiên.

Các đồng chí chủ trì kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Với tính chất quan trọng đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề lớn:

Thứ nhất, về Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Theo đồng chí Võ Văn Minh, đây là khung chiến lược, định hình cấu trúc và năng lực cạnh tranh của thành phố trong dài hạn trên cơ sở cụ thể hóa định hướng lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của quy hoạch là phải vượt qua tư duy chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực và dự án; phải tổ chức thành phố thành một chỉnh thể thống nhất, đa cực, đa trung tâm; liên kết hiệu quả giữa đô thị, công nghiệp, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và không gian sinh thái; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm những động lực mới; đồng thời lấy con người và chất lượng sống của người dân làm trung tâm của phát triển.

Các đại biểu cần đánh giá kỹ cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược; bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Quy hoạch phải mở rộng không gian đầu tư, đồng thời giải quyết căn cơ các “điểm nghẽn” ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; bảo tồn giá trị văn hóa, bảo đảm an sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Thứ hai, về các nghị quyết cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, theo chương trình, kỳ họp sẽ xem xét 17 dự thảo nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, liên quan huy động nguồn lực tài chính, phát hành các loại trái phiếu để đầu tư phát triển, khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, khu công nghệ cao; các chính sách văn hóa, thể thao, di sản, nhân lực chất lượng cao, y tế và quản trị đô thị. Đây là cơ hội quan trọng để thành phố phát huy tính chủ động, mở rộng dư địa phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách. Tinh thần là khẩn trương nhưng không nóng vội; đổi mới, đột phá nhưng đúng thẩm quyền, minh bạch và chặt chẽ. Nghị quyết ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, không để độ trễ thể chế làm lỡ cơ hội phát triển.

Thứ ba, về ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm. Kỳ họp sẽ xem xét các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2027; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đây là những quyết định liên quan trực tiếp đến năng lực thực thi của chính quyền các cấp, chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội và đầu tư phát triển. Phân bổ nguồn lực phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên công trình cấp thiết, khả thi, có sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ điểm nghẽn.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đối với các dự án chỉnh trang, cải thiện môi trường rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng; các công trình đường: Phan Anh-An Dương Vương, Tân Kỳ Tân Quý; Chủ trương đầu tư chương trình thực hiện xã nông thôn mới…, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị đại biểu xem xét sự cần thiết, quy mô, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả, sự phù hợp quy hoạch và tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp, đời sống người dân.

“Mỗi dự án phải gắn với định hướng phát triển tổng thể; kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, chậm triển khai, lãng phí nguồn lực”, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Khối lượng công việc lớn, tính chất quyết sách quan trọng, đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự khách quan; nghiên cứu kỹ hồ sơ, cân nhắc căn cứ pháp lý, thực tiễn, lợi ích trước mắt và lâu dài, khả năng cân đối nguồn lực, tác động đến người dân và doanh nghiệp. Đối với những vấn đề chưa rõ cần được trao đổi, làm sáng tỏ, kiến nghị hoàn thiện trước khi quyết định.

“Trách nhiệm của chúng ta không dừng ở việc thông qua nghị quyết mà phải hướng đến hiệu quả thực thi sau khi các nghị quyết được ban hành.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân thành phố, trách nhiệm của các ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cùng sự đồng hành của cử tri và nhân dân thành phố, kỳ họp sẽ thảo luận thực chất, quyết định đúng đắn, tạo nền tảng để thành phố phát huy tiềm năng, vượt qua điểm nghẽn, phát triển nhanh và bền vững”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày.