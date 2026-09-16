Thành phố Hồ Chí Minh tiếp sức lực lượng bảo vệ biển đảo Tây Nam

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng quà cho chiến sĩ quê Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nghĩa vụ tại Vùng 5 Hải quân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Đón đoàn công tác, Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhấn mạnh, tình cảm từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mang hơi ấm đất liền đến biển, đảo Tây Nam.

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trên đảo, đồng chí trân trọng sự quan tâm của thành phố, sự lãnh đạo của Quân chủng Hải quân, sự phối hợp của các lực lượng chức năng, Vùng 2 Hải quân, Vùng 4 Hải quân và các đơn vị liên quan trong suốt chuyến đi.

Sự sẻ chia đó tiếp thêm niềm tin để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đoàn kết, hăng say huấn luyện, học tập, lao động, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao quyết tâm quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tại mỗi điểm đến giúp thành viên đoàn công tác hiểu thêm đời sống trên đảo, qua đó thắt chặt quan hệ giữa hậu phương với lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Trưởng đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua hành trình, đoàn hiểu rõ hơn những khó khăn phía sau sự bình yên, đó là những ca trực nối dài, từng chuyến tuần tra giữa nắng gió và tháng ngày xa gia đình.

Tình cảm từ thành phố được thể hiện bằng các phần việc cụ thể. Đoàn đã trao kinh phí xây dựng công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt và học tập tại Vùng 5 Hải quân; hỗ trợ hai vườn rau mái che tại Trung tâm bảo đảm kỹ thuật-hậu cầu và Trạm Radar 620, Trung đoàn 551.

Đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Các công trình hướng vào nhu cầu thiết thực hằng ngày của đơn vị, giúp cải thiện điều kiện công tác, đời sống ở nơi còn nhiều nắng gió. Đoàn cũng tặng quà 13 lực lượng tại Đặc khu Phú Quốc, thăm hỏi 15 chiến sĩ quê Thành phố Hồ Chí Minh đang tham gia nghĩa vụ quân sự tại Vùng 5 Hải quân và trao nhu yếu phẩm, thuốc, quà thủ công do các đại biểu trong đoàn công tác chuẩn bị. Những món quà mang theo lời nhắn từ hậu phương, thành phố luôn hướng về biển, đảo.

Vùng biển Tây Nam đặt ra yêu cầu cao về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống. Với cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền được thực hiện qua từng vị trí trực, hay mỗi chuyến tàu rời bến.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân trao bảng tượng trưng công trình cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đoàn công tác được xem những thước phim về “50 năm hành trình giữ biển”, trở lại chặng đường mà Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày thành lập 26/10/1975.

Gần 51 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của vùng đã vun đắp truyền thống “Chiến đấu anh dũng, giúp bạn tận tình, đoàn kết, hiệp đồng, làm chủ vùng biển”. Đồng chí Bùi Thanh Nhân mong cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân dự buổi làm việc cùng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Một nội dung được nhấn mạnh là mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội với nhân dân. Sự có mặt kịp thời của lực lượng hải quân trong cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân củng cố niềm tin, bồi đắp thế trận lòng dân và tạo thêm sức mạnh bảo vệ chủ quyền.

Chuyến thăm mở thêm hướng gắn kết lâu dài giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Quân chủng Hải quân và Vùng 5 Hải quân. Việc chăm lo hậu phương quân đội, hỗ trợ học tập và đời sống cần được duy trì bằng những chương trình sát nhu cầu đơn vị.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Phú Quốc. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Trước buổi làm việc, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đặc khu Phú Quốc. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố dâng hương. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Sự hy sinh ấy nhắc mỗi người hôm nay về trách nhiệm gìn giữ từng vùng biển, đảo, tiếp nối truyền thống bằng những công việc cụ thể.

Từ ký ức về những người đã hy sinh đến cuộc gặp với những người đang làm nhiệm vụ hôm nay, hành trình nối liền đạo lý tri ân với trách nhiệm giữ gìn chủ quyền, đó cũng là chiều sâu của tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho biển, đảo: biết ơn quá khứ, sẻ chia với hiện tại và vun đắp niềm tin cho chặng đường phía trước.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Rời Bộ Tư lệnh Thành phố Vùng 5 Hải quân, điều đọng lại trong mỗi đại biểu đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở nghi thức của một cuộc gặp mà ở sự thấu hiểu giữa hậu phương với người lính ngoài đảo.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Nắm Đấm. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Phía sau nhịp sống bình yên là những ca trực vẫn tiếp nối trên vùng biển Tây Nam và từ Đặc khu Phú Quốc, tình cảm của Thành phố Hồ Chí Minh được trao gửi bằng những việc làm cụ thể cùng cán bộ, chiến sĩ giữ chắc từng vùng biển của Tổ quốc.