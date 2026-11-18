Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng đại biểu dự chương trình ký kết. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; cùng các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Theo thỏa thuận, 3 doanh nghiệp thống nhất tài trợ kinh phí và công trình với tổng trị giá 150 tỷ đồng. Nguồn lực này được dành cho các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Đại diện Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân cho biết, tham gia phát triển giáo dục, đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng là trách nhiệm mà doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện. Những năm qua, Petrolimex đã dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những nơi người dân còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng thành phố cải thiện cơ sở vật chất giáo dục và môi trường sống cho người dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Đặng Hoài Đức cho biết, bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Việc tham gia chương trình lần này thể hiện cam kết lâu dài của Vietcombank trong đồng hành cùng thành phố chăm lo đời sống người dân, phát triển giáo dục.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tài trợ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền Vương Văn Minh chia sẻ, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở kết quả hoạt động kinh doanh mà còn ở những giá trị tích cực đóng góp cho xã hội. Là doanh nghiệp gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh, công ty luôn ý thức trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đây cũng là sự tri ân đối với thành phố đã luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận tài trợ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận sự đồng hành vì cộng đồng của các đơn vị tài trợ; đồng thời nhấn mạnh: Ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị kinh phí mà quan trọng hơn là các cam kết phải được triển khai thành những công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm sử dụng nguồn lực tài trợ đúng mục đích, minh bạch, hiệu quả; tiếp tục phát huy vai trò kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, lấy lợi ích và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả.