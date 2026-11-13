Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trên ba trụ cột kinh tế

Doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp giao lưu, kết nối kinh doanh, tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, nông nghiệp...

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) cho biết, Nhật Bản tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Thành phố trên cả ba trụ cột đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển.

Trong lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Nhật Bản có 84 dự án cấp mới tại Thành phố với tổng vốn đăng ký hơn 43 triệu USD, duy trì sự hiện diện ổn định trong các ngành sản xuất, chế biến chế tạo, thương mại, dịch vụ và hạ tầng.

Về thương mại, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Nhật Bản đạt khoảng 7,03 tỷ USD, chiếm 5,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thành phố. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,99 tỷ USD, nhập khẩu đạt 3,04 tỷ USD, đưa mức xuất siêu của Thành phố lên khoảng 941,3 triệu USD.

Đáng chú ý, Nhật Bản chiếm khoảng 62,1% tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc, 25,8% linh kiện ô tô và 16,4% sắt thép của Thành phố. Ở chiều ngược lại, thị trường Nhật Bản tiếp nhận 29,1% kim ngạch xuất khẩu phương tiện vận tải, 26,3% dây điện và dây cáp điện, cùng 22,7% thủy sản của doanh nghiệp Thành phố.

Theo bà Cao Thị Phi Vân, cơ cấu thương mại này cho thấy tính bổ trợ rõ nét giữa hai nền kinh tế. Nhật Bản có lợi thế về công nghệ, máy móc, vật liệu và quản trị chất lượng, trong khi TP. Hồ Chí Minh có năng lực sản xuất, gia công, chế biến và cung ứng hàng hóa.

Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử bán dẫn, ô tô và giao thông xanh, vật liệu mới, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm và kinh tế tuần hoàn; đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp Thành phố vào chuỗi cung ứng Nhật Bản.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố có tổng diện tích hơn 6.772 km², dân số hơn 14 triệu người và GRDP năm 2025 đạt hơn 123 tỷ USD, chiếm khoảng 23,5% GDP cả nước.

Không gian kinh tế mới được hình thành trên cơ sở kết nối các thế mạnh về thị trường, sản xuất, logistics, hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ. Trong đó, khu vực trung tâm giữ vai trò về tài chính, dịch vụ chất lượng cao, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo; khu vực phía Bắc bổ sung năng lực sản xuất, chế biến chế tạo và hệ thống khu công nghiệp; khu vực phía Đông Nam phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, logistics, năng lượng và kinh tế biển.

Niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh Thành phố được thể hiện qua kết quả thu hút 19,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm. Qua đó, nâng tổng số dự án còn hiệu lực lũy kế lên hơn 22.036 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 157,4 tỷ USD.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố xác định các động lực tăng trưởng có giá trị gia tăng cao gồm công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế xanh và kinh tế số. Thành phố đã chuẩn bị danh mục khoảng 250 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030, tập trung vào 9 nhóm lĩnh vực: Cảng biển và logistics; công nghệ cao; công nghiệp và môi trường; giáo dục; hạ tầng giao thông; phát triển nhà ở; thương mại - dịch vụ; văn hóa - thể thao và y tế.

Thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội, chuẩn bị đầu tư đến triển khai và mở rộng dự án.

Hai bên cũng định hướng tăng cường phối hợp, tổng hợp nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp để các cơ quan chuyên môn Thành phố rà soát, hướng dẫn và kết nối với các khu công nghiệp, hiệp hội phù hợp. Đồng thời, duy trì trao đổi thường xuyên về chính sách mới, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn ngành hàng tại Nhật Bản; phát huy mạng lưới doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản nhằm thu hút doanh nghiệp có năng lực công nghệ và cam kết phát triển lâu dài tại Thành phố.

Ở góc độ doanh nghiệp Nhật Bản, ông Fukai Akihiko, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đại diện Ngân hàng Gunma, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Gunma cho biết, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gunma và Việt Nam không ngừng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam sinh sống tại tỉnh Gunma, trở thành cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại địa phương, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực sản xuất và lập trình. Bên cạnh đó, khoảng 60 doanh nghiệp tỉnh Gunma đã đầu tư tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng hoạt động, đặc biệt quan tâm đến TP. Hồ Chí Minh nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế và lợi thế kết nối.

Theo ông Fukai Akihiko, Việt Nam là một trong những quốc gia được quan tâm nhiều nhất tại ASEAN, với tốc độ tăng trưởng GDP duy trì ổn định ở mức trung bình khoảng 9% mỗi năm, đồng thời từng bước nâng cao vị thế trung tâm sản xuất trong các ngành ô tô, điện tử và may mặc.

Cùng với đó, nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển phần mềm, dịch vụ số và sự phát triển nhanh của các ngành du lịch, lưu trú - khách sạn, gia công quy trình kinh doanh (BPO) đang tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế.

“Với phương châm kiến tạo tương lai của khu vực bằng sức mạnh kết nối, Ngân hàng Gunma đang tích cực hỗ trợ thúc đẩy sự liên kết và hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Gunma và doanh nghiệp Việt Nam”, ông Fukai Akihiko nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp hai nước đã trực tiếp giao lưu, kết nối kinh doanh, tìm kiếm đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, linh kiện ô tô, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, cung ứng và phái cử lao động.