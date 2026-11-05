Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hàn Quốc

Một góc Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: CTV)

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống, làm việc và học tập lớn nhất cả nước, đồng thời có hơn 4.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và vươn lên thành siêu đô thị hiện đại tầm cỡ khu vực, Thành phố đang phát huy tối đa đòn bẩy thể chế từ Luật Phát triển đô thị vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh, Luật Phát triển đô thị trao cho Thành phố những quyền tự chủ mở rộng về tổ chức bộ máy, tài chính, quy hoạch và thu hút đầu tư, bao gồm cả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đón dòng vốn chiến lược vào các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Jeong Ji Hoon, Phó Chủ tịch KOCHAM phát biểu tại Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền Thành phố và các cơ quan hữu quan đối với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ông Jung Jung Tae nhận định, bên cạnh việc thu hút dòng vốn mới, công tác hỗ trợ để các doanh nghiệp đang hiện diện yên tâm duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất chính là thông điệp thuyết phục nhất đối với các nhà đầu tư tiềm năng, góp phần tạo động lực để Thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên hơn 6.772km2, chiếm gần 1/4 quy mô kinh tế cả nước và hình thành không gian phát triển đa trung tâm gắn kết giữa tài chính, khoa học, công nghệ ở khu vực trung tâm với công nghiệp chế biến, chế tạo ở phía Bắc và cảng biển, logistics, năng lượng ở phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhờ động lực không gian mới, chỉ trong chín tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút khoảng 17,8 tỷ USD trên chỉ tiêu 11 tỷ USD vốn FDI, đạt 162,4% kế hoạch năm và tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến ngày 30/9/2026, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ về số lượng dự án tại Thành phố với hơn 3.400 dự án và đứng thứ hai về quy mô vốn đăng ký với hơn 15,8 tỷ USD.

Trên cơ sở này, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu với các nhà đầu tư Hàn Quốc hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc chín nhóm lĩnh vực của Thành phố ưu tiên đầu tư.

Trong đó, nhấn mạnh bốn nhóm cơ hội phù hợp trực tiếp với thế mạnh của nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhóm thứ nhất là lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với các dự án Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đào tạo điện tử, vi mạch bán dẫn quy mô gần 1ha; Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, vi mạch bán dẫn khoảng 0,52ha và Trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nghiên cứu, đào tạo công nghệ sinh học khoảng 0,89ha.

Nhóm thứ hai là phát triển khu công nghiệp thế hệ mới và công nghiệp hỗ trợ với quỹ đất sẵn sàng tại Khu công nghiệp Lai Hưng (600ha) và Khu công nghiệp Bình Dương Riverside (600ha) định hướng khoa học công nghệ, chip và bán dẫn; Khu công nghiệp Phạm Văn Hai I (379ha) ưu tiên công nghệ cao và Khu công nghiệp Phạm Văn Hai II (289ha) định hướng cơ khí chính xác, chế tạo máy, tự động hóa.

Nhóm thứ ba là hạ tầng giao thông đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và cảng biển, tiêu biểu gồm tuyến đường sắt đô thị số 2 Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 38,9km; tuyến Thủ Thiêm-Long Thành dài khoảng 41,83km; tuyến số 6 Vành đai trong dài khoảng 53,8km kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành (thành phố Đồng Nai); Bến cảng tổng hợp Long Sơn tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn.

Nhóm thứ tư là phát triển đô thị, nhà ở và dịch vụ phục vụ lực lượng chuyên gia, người lao động với các dự án Khu đô thị Gò Găng tại xã Long Sơn, Khu đô thị mới Tân An 1B, Khu đô thị mới Cù lao Bến Đình tại Vũng Tàu, Khu đô thị Bình Mỹ gắn với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 và Công viên du lịch sinh thái Sài Gòn Safari.

Quang cảnh Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 (Ảnh: CTV)

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực mạnh mẽ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Thành phố đang đứng trước những cơ hội lớn cho quá trình chuyển mình thành một đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống tầm cỡ khu vực.

Với hành lang pháp lý minh bạch và quyền tự quyết được mở rộng tối đa từ Luật Phát triển đô thị, Thành phố đang hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để bứt phá trở thành một siêu đô thị hiện đại, năng động hàng đầu khu vực.

Việc trao quyền tự chủ mạnh mẽ cho Thành phố không chỉ là sự ưu đãi cho một địa phương, mà còn là chiến lược quốc gia nhằm kiến tạo một cực tăng trưởng đủ mạnh, lan tỏa động lực phát triển cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Qua đó, Thành phố kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng tuyệt đối, chào đón các nhà đầu tư chiến lược rót vốn vào các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch hay trung tâm tài chính quốc tế.