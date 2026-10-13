Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác đa dạng với Đông Âu

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhìn lại hành trình phát triển của đất nước, có thể thấy rõ vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nhân.

Doanh nhân không chỉ là những người làm kinh doanh mà chính là những “chiến sĩ thời bình” trên mặt trận kinh tế. Tiến sĩ Hoàng Thái Lan cũng cho rằng, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nước khu vực Đông Âu đang có những bước chuyển mình quan trọng, vừa tận dụng nền tảng hữu nghị lâu đời vừa thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của các doanh nhân đối với phát triển kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ, ông Lâm kỳ vọng với bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội và sự phát triển của thế hệ doanh nhân trẻ.

Ông Alexander D. Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại chương trình, ông Alexander D. Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu tiềm năng kinh tế và các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Belarus cũng như Liên minh Kinh tế Á-Âu. Theo ông Alexander D. Sidoruk, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực từ năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu.

Việt Nam xuất khẩu sang Belarus các mặt hàng như cao-su, phi-lê cá, lốp xe, cà-phê và máy hút bụi. Belarus cung cấp cho thị trường Việt Nam phân bón kali, sản phẩm sữa, phụ phẩm thịt và dược phẩm. Hai nước còn có tiềm năng hợp tác du lịch nhờ chính sách miễn thị thực và các đường bay kết nối Minsk với Nha Trang, Phú Quốc.

Cũng tại chương trình, ông Oleg Marinov, Tham tán Kinh tế-Thương mại Bulgaria tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những điều chỉnh trong chính sách thu hút đầu tư của nước này. Trong đó, Bulgaria xác định 8 lĩnh vực ưu tiên, gồm y tế và du lịch y tế, thực phẩm và nông nghiệp, vận tải và logistics, máy móc và thiết bị vận tải, công nghiệp hóa chất, công nghệ thông tin, điện tử và kỹ thuật điện. Những lĩnh vực này được xem là cơ sở để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các đại biểu trao đổi, tìm hiểu, kết nối hợp tác tại chương trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng đã giới thiệu tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cùng đại diện cơ quan lãnh sự quán của Belarus và Bulgaria tại Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận, trao đổi về các phương hướng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Thông qua buổi gặp, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để triển khai các hợp tác với các nước Đông Âu hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.