Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ tinh thần tự học, học tập suốt đời

Lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần tự học

Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Trường THPT Nguyễn An Ninh, phường Vườn Lài, triển khai gian hàng sách không đồng. Hàng trăm cuốn sách do học sinh toàn trường quyên góp được chia sẻ, trao đổi lẫn nhau. Đây là hoạt động lần đầu được nhà trường tổ chức trong năm học này và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh.

Cũng trong khuôn khổ tuần lễ, nhà trường trao tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc, nhằm tiếp sức để các em tự tin theo đuổi ước mơ và mục tiêu học tập.

Thầy Nguyễn Tường Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn An Ninh cho biết, thông qua gian hàng sách không đồng và hoạt động trao học bổng "Ước mơ", nhà trường mong muốn thúc đẩy phong trào đọc sách, tinh thần học tập suốt đời, giúp học sinh vượt lên nghịch cảnh để vươn lên trong học tập.

Trong khi đó, trong khuôn khổ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, UBND phường Bến Thành trao tặng hàng chục suất học bổng "Cùng em đến trường" cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Đặc biệt, ngày hội trải nghiệm công nghệ, AI trong giáo dục và các giải pháp chuyển đổi số được tổ chức cho học sinh, giáo viên trên địa bàn phường, hướng tới thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào dạy và học.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, phường Tân Sơn Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh đọc sách tại thư viện tại Ngày hội đọc sách.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành nhấn mạnh, công nghệ, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc học tập, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức và tạo ra nhiều cơ hội sáng tạo. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là người học phải có kiến thức nền tảng, có tư duy, có trách nhiệm và biết sử dụng công nghệ an toàn, đúng mục đích.

Theo bà Mai Thị Hồng Hoa, để xây dựng xã hội học tập, bên cạnh sự nỗ lực của ngành giáo dục, cần có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Tại Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Thông Tây Hội nhà trường phát động phong trào quyên góp sách truyện đã qua sử dụng để bổ sung cho các góc học tập, qua đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong giờ ra chơi, giờ tự học. Còn tại Trường Tiểu học Lê Văn Sĩ, phường Tân Sơn Hòa, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Trong đó, nhà trường đẩy mạnh văn hóa đọc; thư viện tổ chức giới thiệu, trưng bày nhiều đầu sách phong phú. Xuyên suốt tuần lễ, các lớp lần lượt tham gia "Ngày hội đọc sách" tại thư viện với nhiều hoạt động trải nghiệm vui tươi, sáng tạo phù hợp với từng khối lớp như đọc sách, ghép sách và thiết kế bìa sách.

"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 là dịp để thầy trò nhà trường tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần tự học, tự khám phá và sáng tạo trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Mỗi hoạt động trải nghiệm không chỉ mang đến niềm vui học tập mà còn giúp các em hình thành thói quen học hỏi, chủ động khám phá tri thức và từng bước làm chủ công nghệ trong hành trình trưởng thành", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh trình bày dự án nghiên cứu khoa học hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026.

Học tập gắn với nghiên cứu, sáng tạo

Trường THPT Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, lại mở màn Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời bằng cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường.

Với 31 đề tài nghiên cứu đến từ các khối lớp, nhà trường chọn 15 đề tài xuất sắc nhất vào vòng chung kết, qua đó lựa chọn 5 đề tài đại diện tranh tài cấp thành phố.

Trao đổi về vấn đề này, thầy Phạm Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh cho biết, thông qua việc phát động sân chơi nghiên cứu khoa học trong tuần lễ, nhà trường hướng tới đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong toàn trường, gắn hoạt động nghiên cứu với việc học và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, trong bối cảnh AI ngày càng đi sâu vào giáo dục, cuộc thi năm nay còn phát đi thông điệp về sử dụng AI có mục đích, có kiểm soát, không lạm dụng; xem AI là công cụ hỗ trợ học tập và nghiên cứu.

"Các đề tài bám sát đời sống, đi từ chính những vấn đề gắn liền với cuộc sống, trường lớp của các em. Điểm mới rõ nét nhất trong phong trào nghiên cứu khoa học của trường năm nay là AI được sử dụng không chỉ như một công cụ để khảo sát, nghiên cứu mà còn được các em phát triển thành ứng dụng, đi sâu vào các đề tài, hỗ trợ xây dựng những giải pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra", thầy Phạm Văn Cường chia sẻ.

Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời". Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố khuyến khích các nhà trường đẩy mạnh phong trào tự học, đọc sách, nghiên cứu và trải nghiệm thực hành; khai thác hiệu quả thư viện số, tủ sách số và kho học liệu mở; tổ chức các cuộc thi đọc sách, đố vui tri thức số và diễn đàn tự học trên nền tảng số.

Qua đó, rèn luyện cho người học tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, năng lực số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm.

Cũng theo bà Trương Hải Thanh, năm nay các hoạt động được tăng cường gắn với công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Do đó, nhà trường cần hướng dẫn, khuyến khích học sinh chủ động sáng tạo các sản phẩm truyền thông số phục vụ mục đích học tập; tổ chức các không gian trải nghiệm thực hành STEM/STEAM, lập trình robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết kế nội dung số và mô phỏng thực tế ảo.

"Tùy vào điều kiện thực tế, nhà trường nghiên cứu tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cuộc thi thiết kế các mô hình, không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo... với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, gắn với công nghệ. Đặc biệt chú trọng các chương trình giáo dục giới thiệu các kỹ năng, phương pháp, phương tiện, tài nguyên đáp ứng việc phát triển học tập suốt đời trong kỷ nguyên số và có khả năng duy trì, nhân rộng sau tuần lễ", bà Trương Hải Thanh nhấn mạnh.