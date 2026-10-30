Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi trên 2.800 m² đất công qua vụ án dân sự công ích đầu tiên. Ảnh minh họa: TTXVN

Sáng 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phối hợp Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi hành và kiểm sát việc thi hành bản án dân sự công ích, thu hồi trên 2.800 m² nhà, đất công tại phường Hiệp Bình. Đây là vụ việc thi hành bản án dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn Thành phố theo cơ chế thí điểm tại Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, đánh dấu việc hoàn thành toàn bộ quy trình tố tụng công ích, từ tiếp nhận thông tin, xác minh, khởi kiện, xét xử đến thi hành án.

Theo bản án số 3823/2026/DS-ST ngày 4/9/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Hòa Bình (Công ty Hòa Bình) có nghĩa vụ giao trả cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức nhà, đất cho thuê tại số 17/3 đường 27, khu phố 33, phường Hiệp Bình; khu đất có tổng diện tích khuôn viên 2.807,1 m².

Thực hiện Điều 17 Nghị quyết số 205/2025/QH15 về thi hành bản án, quyết định trong vụ án dân sự công ích, ngày 13/10/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 ban hành Công văn số 770/VKS đề nghị Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, ra quyết định thi hành án. Ngày 19/10/2026, Thi hành án dân sự Thành phố ban hành Quyết định thi hành án chủ động số 134749/QĐ-THADS, xác định nghĩa vụ phải thi hành đối với Công ty Hòa Bình.

Theo ông Nguyễn Tấn Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình tổ chức thi hành án, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 chủ động kiểm sát các quyết định thi hành án, phối hợp Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 thực hiện thủ tục tống đạt, làm việc và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành bản án. Trên cơ sở đó, Công ty Hòa Bình đã tự nguyện chấm dứt việc chiếm hữu, quản lý, sử dụng và bàn giao nhà, đất theo phán quyết của Tòa án.

Sáng 30/10, việc bàn giao tài sản được tổ chức dưới sự kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Cơ quan chức năng đồng thời kiểm sát việc thực hiện các khoản án phí, chi phí tố tụng và nghĩa vụ tài chính liên quan trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng. Theo bản án, doanh nghiệp cũng tự nguyện hoàn trả cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 chi phí đo vẽ, xem xét, thẩm định tại chỗ.

Ông Nguyễn Tấn Hảo cho biết, việc chủ động áp dụng Điều 17 Nghị quyết số 205/2025/QH15, phối hợp tổ chức thi hành và kiểm sát thi hành án đã góp phần bảo đảm bản án được thực hiện nghiêm túc, đưa tài sản công trở lại sự quản lý của đơn vị có trách nhiệm. Đặc biệt, vụ việc đã hoàn thành toàn bộ quy trình tố tụng công ích theo cơ chế mới, qua đó kiểm chứng tính khả thi của các quy định về Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công.

Bà Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết kết quả trên có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động và giải thích pháp luật. Ngay từ khi ban hành quyết định thi hành án, các văn bản liên quan đều được chấp hành viên công khai, tống đạt đầy đủ cho các bên; đồng thời kiên trì vận động để doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, doanh nghiệp tự nguyện bàn giao 2.807,1 m² nhà, đất công đã góp phần bảo vệ tài sản nhà nước, tạo điều kiện để Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức tiếp nhận, quản lý, khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đây cũng là đóng góp thiết thực của doanh nghiệp đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung.

Việc hoàn thành thi hành bản án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thu hồi thực tế tài sản công mà còn khép lại toàn bộ quy trình giải quyết một vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15. Thực tiễn triển khai cho thấy vai trò phối hợp giữa Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án trong bảo vệ lợi ích công, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng tổng kết, rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế thí điểm trong thời gian tới.