Thành phố Hồ Chí Minh thiếu gần 22.000 giáo viên, dự kiến tuyển dụng vào tháng 11, 12

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ dạy tháng 9/2026.

Thiếu giáo viên tập trung ở cấp Trung học cơ sở và các môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sở Giáo dục và Đào Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo đó, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, tổ chức bộ máy và đội ngũ, Thành phố đã tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ sở giáo dục. Sau sáp nhập địa bàn, tổng số cơ sở giáo dục công lập toàn thành phố giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 đơn vị (tương đương 32,08%), vượt chỉ tiêu giảm 30% do Thủ tướng Chính phủ đề ra.

Cụ thể, bậc mầm non giảm 268 trường (từ 706 xuống 438 trường); Tiểu học giảm 282 trường (từ 790 xuống 508 trường); Trung học cơ sở giảm 137 trường (từ 461 xuống 324 trường). Mô hình trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở tăng từ 14 lên 44 trường (tăng 30 trường).

Ở khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, đã tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Trung Lập thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp giảm 15/41 đơn vị (giảm 36,59%), trong đó 4 trung tâm dự kiến chuyển thành trường trung học nghề.

Sau sắp xếp, đã bổ nhiệm mới 327 hiệu trưởng và 981 phó hiệu trưởng; điều động, luân chuyển 12 hiệu trưởng và 37 phó hiệu trưởng; miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ 607 hiệu trưởng và 1.982 phó hiệu trưởng.

Nhân sự hỗ trợ (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dôi dư 123 người, đã bố trí xong 70 người và điều chuyển 53 người; nhân sự khác 102 người, đã bố trí xong 91 người.

Cán bộ quản lý giảm 2.745 vị trí, từ 5.874 xuống 3.129 người, giảm 46,7%, đã điều chuyển 2.462 cán bộ quản lý trở lại làm giáo viên (100% đạt chuẩn chuyên môn, đúng cấp học, môn học), 127 người chuyển công tác khác, 156 người giải quyết nghỉ chế độ.

Cân đối đội ngũ giáo viên sau sắp xếp, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổng nhu cầu là 99.057 giáo viên, hiện có 82.770 giáo viên.

Toàn thành phố đang thiếu 21.960 giáo viên (cấp Trung học cơ sở thiếu 13.483 chỉ tiêu, Trung học phổ thông thiếu 3.621 chỉ tiêu), thừa cục bộ 2.496 giáo viên.

Khả năng điều tiết nội bộ đạt 1.162 giáo viên; số lượng cần tuyển mới hoặc ký hợp đồng là 19.744 giáo viên.

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc thiếu giáo viên tập trung ở cấp Trung học cơ sở(13.483 giáo viên) và các môn học thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh). Khả năng tuyển dụng và điều chuyển còn vướng rào cản về cơ chế biên chế, chi phí sinh hoạt đô thị cao.

Số giáo viên chuyển việc, nghỉ việc năm học 2025-2026 là 1.427 người (tương đương 31,04% số giáo viên tuyển dụng mới), con số này tăng mạnh so với mức 71- 96 người/năm giai đoạn 2022-2025.

Nguyên nhân chủ yếu theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh là số liệu được thống kê trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất, áp lực chi phí nhà ở, sinh hoạt đô thị và tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục. Riêng năm học 2026-2027 đến nay có 576 giáo viên chuyển việc, nghỉ việc.

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên, Sở sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2026-2027 theo Luật Nhà giáo, Nghị quyết số 248/2025/QH15 và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, dự kiến tổ chức trong tháng 11 và tháng 12 năm 2026.

Thực hiện cơ chế hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng linh hoạt đối với 19.744 vị trí còn thiếu; đẩy mạnh điều tiết nội bộ giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; đề xuất chính sách phụ cấp thu hút giáo viên môn đặc thù.

Chỉ 154/341 công chức cấp xã phụ trách giáo dục có chuyên môn sư phạm Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2026-2027, Sở đã giải quyết 897 trường hợp xin thuyên chuyển, còn 61 trường hợp đang chờ phản hồi của các tỉnh nơi xin chuyển đến. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 2.359 nhà giáo (1.908 người tại cơ sở giáo dục thuộc cấp xã, 451 người tại cơ sở giáo dục thuộc cấp Sở quản lý). Từ năm 2023 đến nay đã bồi dưỡng cho 89.246 cán bộ quản lý, giáo viên; cử 2.386 giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho 1.154 cán bộ quản lý sau sắp xếp. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở Tiểu học 95,52%, Trung học cơ sở 97%, Trung học phổ thông 100%. Đánh giá, xếp loại năm học 2025 - 2026: cán bộ quản lý (2.407 người) xếp loại tốt 87,74%, khá 12,13%, đạt 0,12%; giáo viên (66.997 người) xếp loại tốt 77,67%, khá 21,69%, đạt 0,6%, chưa đạt 0,04%. Hiện toàn thành phố Hồ Chí Minh có 341 công chức cấp xã phụ trách giáo dục, trong đó 154 người có chuyên môn sư phạm hoặc quản lý giáo dục. Sở sẽ tiếp tục tập huấn và bố trí đầu mối hỗ trợ cố định theo cụm phường, xã.