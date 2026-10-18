Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi chặt chùm ca bệnh não mô cầu tại xã Hiệp Phước

Triển khai công tác y tế tại trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. (Ảnh: Sở Y tế)

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp mắc bệnh não mô cầu thứ tư tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước là một học sinh nam 12 tuổi, có tiếp xúc gần với ca bệnh đã được xác định trước đó. Hiện bệnh nhi tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định và tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Học sinh này có tiếp xúc gần vào ngày 13/10 với một trong ba bệnh nhi mắc não mô cầu trước đó. Ngày 15/10, em sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện những chấm xuất huyết dưới da rải rác.

Theo hướng dẫn của nhà trường, bệnh nhi nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lúc 18 giờ cùng ngày. Bác sĩ theo dõi tình trạng nhiễm trùng huyết, viêm màng não do não mô cầu, đồng thời xem xét khả năng mắc sốt xuất huyết hoặc cúm.

Chiều 16/10, kết quả xét nghiệm máu xác định em nhiễm não mô cầu nhóm B và đồng nhiễm virus cúm B. Bệnh nhi tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh, chăm sóc tại khu vực cách ly.

Như vậy, đến chiều 17/10, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bốn trường hợp mắc bệnh do não mô cầu nhóm B liên quan Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng. Trong số này, một học sinh đã tử vong ngày 14/10, ba trường hợp còn lại đang được điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh nặng đầu tiên vào chiều 14/10, ngành y tế triển khai điều trị, điều tra dịch tễ và kiểm soát nguy cơ lây truyền. Những người tiếp xúc gần thuộc diện chỉ định được sử dụng kháng sinh dự phòng. Trường học được tổng vệ sinh, khử khuẩn và tăng cường thông khí.

Công tác tổng vệ sinh khử khuẩn tại trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước. (Ảnh: Sở Y tế)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trạm y tế xã Hiệp Phước và nhà trường rà soát học sinh, giáo viên, nhân viên cùng những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh. Danh sách tiếp tục được bổ sung sau khi xác định ca thứ tư. Những người tiếp xúc gần có sốt, đau họng hoặc đau đầu được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để khám.

Cùng thời điểm xuất hiện chùm ca bệnh não mô cầu, nhiều học sinh của trường có triệu chứng viêm đường hô hấp. Kết quả xét nghiệm xác định cúm mùa và rhinovirus là các tác nhân gây bệnh trong nhóm học sinh đang được theo dõi.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm đường hô hấp. Trong số học sinh được xét nghiệm, bốn em nhiễm cúm A phân nhóm H1, bốn em nhiễm cúm B; một em đồng nhiễm cúm A và cúm B. Ca não mô cầu thứ tư đồng thời mắc cúm B.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố lấy 21 mẫu dịch họng, mũi của những học sinh có biểu hiện hô hấp tại trường. Kết quả ghi nhận 12 mẫu dương tính với rhinovirus và virus cúm mùa.

Việc xác định cúm mùa và rhinovirus giúp làm rõ nguyên nhân của nhiều trường hợp viêm đường hô hấp đang được ghi nhận tại trường. Kết quả này phù hợp với tình hình cúm mùa gia tăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, những học sinh có yếu tố tiếp xúc gần với ca não mô cầu vẫn phải được quản lý riêng và theo dõi theo thời gian quy định.

Đến chiều 17/10, ngoài bốn trường hợp đã xác định, ngành y tế chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có biểu hiện lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh não mô cầu. Công tác rà soát vẫn được tiếp tục tại trường học, gia đình và những địa điểm liên quan đến ca bệnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Theo Sở Y tế, bệnh do não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần nhưng không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Việc từng tiếp xúc với người bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh. Người thuộc diện tiếp xúc gần cần được nhân viên y tế đánh giá, hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng và theo dõi sức khỏe.

Không phải tất cả học sinh trong trường đều phải uống kháng sinh dự phòng. Việc chỉ định phụ thuộc vào tính chất và mức độ tiếp xúc với ca bệnh. Phụ huynh không tự mua hoặc cho trẻ sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Người đã uống thuốc dự phòng vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Khi trẻ sốt, ho, đau họng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán đúng nguyên nhân. Trẻ phải được khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường, xuất hiện chấm xuất huyết hoặc phát ban trên da.

Nhà trường tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh, rà soát trường hợp nghỉ học, giữ lớp học thông thoáng và vệ sinh các khu vực dùng chung. Học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi và không dùng chung ly, chai nước.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giám sát chùm ca bệnh. Phụ huynh được khuyến cáo theo dõi thông tin từ cơ quan y tế, không tự ý dùng thuốc, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và không kỳ thị người bệnh, người tiếp xúc.