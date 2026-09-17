Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm nhiều tiện ích để người dân tiếp cận xe buýt

Nhà chờ xe buýt trên đường Pasteur được phủ cây xanh, trang trí hoa tươi mang lại cảm giác thoải mái, văn minh cho hành khách đi xe buýt. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Từ chiếc thẻ đến một hệ sinh thái giao thông!

Một trong những thay đổi đáng chú ý hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp thẻ giao thông công cộng. Từ tháng 8/2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố tổ chức đăng ký, phát hành thẻ để xác thực các đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé. Người dân thành phố có thể sử dụng thẻ đi lại đối với hơn 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé và tuyến Metro số 1.

Được cấp thẻ, sử dụng đi lại gần 1 tháng qua, ông Hoàng Văn Thành (65 tuổi), ngụ phường Tân Thuận mỗi ngày lên tuyến xe buýt số 72 đi từ khu vực Nhà Bè qua trung tâm thành phố để đi làm. Ông Thành nói: “5 giờ 30 phút sáng tôi lên xe buýt, đưa thẻ vào máy quẹt định danh rồi đi một mạch đến chỗ làm gần công viên 23/9. Dùng Thẻ giao thông công cộng vừa khỏi xuất trình căn cước công dân vừa tiện lợi khi dùng 1 thẻ đi xe buýt và cả metro. Quan trọng nhất là người cao tuổi được hưởng chính sách miễn vé nên có thêm lựa chọn đi lại bằng phương tiện công cộng”.

Người dân thành phố có thể sử dụng Thẻ giao thông công cộng đi lại đối với hơn 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ 100% giá vé và tuyến Metro số 1. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đây cũng là một trong nhiều giải pháp được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố triển khai đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện miễn giá vé xe buýt toàn dân từ ngày 1/7 năm nay.

Theo thống kê, đến giữa tháng 9, trung tâm đã in 13.473 thẻ và trả 6.907 thẻ cho người dân sử dụng xe buýt. Đồng thời, trung tâm đã tiếp nhận 33.502 đơn nộp đề nghị làm thẻ giao thông công cộng của người dân thành phố.

Đồng thời nhằm giúp tra cứu hệ thống xe buýt, ứng dụng MultiGo đã được thành phố đưa vào khai thác, hỗ trợ hành khách tra cứu tuyến, tìm đường, theo dõi giờ xe đến trạm, nhận biết biển số xe buýt sắp đến, phản ánh sự cố và thực hiện thanh toán. Hiện ứng dụng này đã tích hợp thông tin xe buýt, metro, buýt sông và xe đạp công cộng nên rất tiện lợi cho người sử dụng. Đến nay, thông qua ứng dụng MultiGo đã thực hiện định danh cho hơn 17.500 sinh viên, tạo nền tảng triển khai các chương trình hỗ trợ, ưu đãi và quản lý hành khách một cách đồng bộ, hiệu quả.

Mát mẻ dưới những nhà chờ “xanh”

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố vừa triển khai lắp đặt hệ thống mái che “xanh mướt” giúp hành khách thoải mái, tiện nghi để tiếp cận xe buýt tại một số nhà chờ ở khu trung tâm thành phố.

Gần đây, hành khách đi xe buýt được ngồi dưới những nhà chờ mát rượi tại các tuyến đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Pasteur, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo… với hệ thống cây xanh, dàn hoa trang trí nhìn rất đẹp mắt. Cùng với đó, mẫu nhà chờ xe buýt mới cũng được đưa vào khai thác với thiết kế hiện đại, văn minh, theo hướng dễ nhận diện.

Đặc biệt hệ thống mái che bộ hành kết nối trực tiếp giữa trạm dừng xe buýt với nhà ga metro được lắp đặt tại các ga Thảo Điền, Công viên Văn Thánh, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức và Đại học Quốc gia... giúp thay đổi rõ rệt đối với hạ tầng hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Mẫu nhà chờ xe buýt mới vừa được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố đưa vào khai thác với thiết kế hiện đại, văn minh, theo hướng dễ nhận diện. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đặc biệt, tại những nhà chờ nằm gần ga metro, đã hình thành các điểm trung chuyển xanh, trong đó mái che, cây xanh, ghế nghỉ, thông tin tuyến xe buýt và thông tin metro được tổ chức thành một không gian thống nhất.

Trong đó, thành phố đã hoàn thành lắp đặt mái che dẫn lối kết nối với các nhà ga metro: ga Bến Thành (kết nối từ lối lên xuống số 1 đến nhà chờ xe buýt trên đường Lê Lai và Phạm Ngũ Lão), ga Thảo Điền (kết nối nhà chờ trên đường Quốc Hương), ga An Phú (kết nối nhà chờ đường Võ Nguyên Giáp đến nhà ga An Phú).

Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Lê Hoàn cho biết, mục tiêu của việc đầu tư hệ thống mái che nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên); đồng thời tăng cường kết nối giữa hệ thống xe buýt và metro.

Hệ thống mái che bộ hành kết nối trực tiếp giữa trạm dừng xe buýt với nhà ga metro được lắp đặt tại ga An Phú. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Cùng với mái che, trung tâm đã xây dựng phương án cải thiện khả năng tiếp cận các nhà ga bằng nhiều giải pháp đồng bộ như cải tạo vỉa hè, hoàn thiện lối đi bộ, bổ sung nhà chờ xe buýt...

Không chỉ tăng số lượng tuyến, đổi mới phương tiện hay miễn, giảm giá vé, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận với giao thông công cộng theo hướng đồng bộ và căn cơ.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố, đối với việc thanh toán, hiện hệ thống vé điện tử đã được triển khai trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh, với 1.982/2.432 phương tiện được lắp đặt thiết bị đọc thẻ; đồng thời đã kết nối tại 14 ga thuộc tuyến Metro số 1. Do đó, người dân thành phố có thể sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNeID, mã QR và các phương thức phù hợp để thanh toán, xác thực khi sử dụng giao thông công cộng.