Tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUỐC THANH).

Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nhiệm vụ năm 2026 và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 23/9/2026 về tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu còn nhiều khó khăn; việc tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý công việc tồn đọng, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm.

Chỉ thị nêu rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ngành du lịch thành phố vượt chỉ tiêu tổng thu cả năm 2026. (Ảnh: THẾ ANH).

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xác định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên cao nhất trong thời gian còn lại của năm.

Các đơn vị khẩn trương rà soát toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ, công việc tồn đọng, kéo dài; xác định rõ giải pháp, trách nhiệm, thời hạn và kết quả phải hoàn thành trước ngày 31/12 /2026.

Người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chủ động giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong phối hợp, xử lý công việc; không để nhiệm vụ chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung giải quyết công việc tại cơ sở; giảm hội họp, báo cáo không cần thiết. Các đơn vị lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng sản phẩm làm thước đo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và cá nhân trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LINH BẢO).

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị tập trung thực hiện ba mục tiêu kinh tế trọng tâm; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển. Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 15-NQ/TU, phấn đấu hoàn thành cao nhất ba mục tiêu: tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, đẩy nhanh công trình trọng điểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, theo đó, tập trung thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với thành phố; đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng nêu rõ các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động tổng kết năm 2026, chuẩn bị các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027.