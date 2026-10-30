Thành phố Hồ Chí Minh tạo đột phá trong phát triển các khu công nghệ cao

Với hạ tầng được đầu tư bài bản, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều tập đoàn công nghệ đến đầu tư. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn Thành phố, nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất và có tính đột phá cho việc thành lập, đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn.

Theo Tờ trình của Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh, thành phố hiện có các loại hình khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung, từng bước hình thành các trung tâm sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội; trong đó, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô hơn 1.110ha, bao gồm phần mở rộng bổ sung chức năng Khu Công viên Khoa học và Công nghệ.

Khu có 166 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương 13,755 tỷ USD; trong đó, 112 dự án đang hoạt động. Giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao lũy kế ước đạt 201,167 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt 190,484 tỷ USD; thu hút hơn 53.600 lao động, từng bước hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố có tổng quy mô hơn 1.754ha, gồm 1 khu hiện hữu và 6 khu được thành lập mới. Tổng vốn đầu tư công đã, đang và dự kiến triển khai là 36.958 tỷ đồng; trong đó 36.754 tỷ đồng là vốn dự kiến triển khai. Khu hiện hữu (xã Nhuận Đức) có 14 nhà đầu tư tham gia; Ban Quản lý đã kêu gọi, thu hút 56 nhà đầu tư có nhu cầu thuê khoảng 1.593,5ha đất, với tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.970,749 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực và phát triển đồng bộ hạ tầng phục vụ đầu tư.

Công viên phần mềm Quang Trung có quy mô 43ha, thu hút 28 nhà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đạt tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm 86,42%. Khu có 118 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư xây dựng và kinh doanh đạt 6.696,7 tỷ đồng; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia; thu hút khoảng 22.157 người thường xuyên học tập và làm việc, góp phần phát triển công nghiệp công nghệ số và nguồn nhân lực của Thành phố

Việc mở rộng quy mô, thu hút đầu tư và phát triển các hoạt động công nghệ mới đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức không gian, đầu tư và khai thác hạ tầng, huy động nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển nhân lực.

Việc ban hành nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý chủ động, linh hoạt và huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển các khu công nghệ cao. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, hạt nhân của vùng và cực tăng trưởng của cả nước.

Nghị quyết tạo khung pháp lý thống nhất đối với các loại hình khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Nội dung tập trung vào cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư phát triển; đầu tư phát triển hạ tầng số và hạ tầng khoa học, công nghệ; đánh giá, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao; chính sách hỗ trợ đối với nhân lực công nghệ cao, chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất; cơ chế hậu kiểm, giám sát, xử lý vi phạm và trách nhiệm giải trình; trong đó, các cơ chế đặc thù tập trung vào tổ chức quản lý; phân cấp, ủy quyền; huy động nguồn lực; cơ chế hỗ trợ, ưu đãi; thủ tục quản lý nội bộ và điều hành hoạt động các khu công nghệ cao.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Về phát triển hạ tầng, nghị quyết bổ sung cơ chế huy động nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dùng chung. Bên cạnh vốn đầu tư công, vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các nguồn vốn hợp pháp khác, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp đầu tư hình thành, phát triển hạ tầng công nghệ dùng chung phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo về công nghệ cao.

Đáng chú ý, nghị quyết còn có chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư trọng điểm trong khu công nghệ cao, nhằm thu hút các dự án có quy mô lớn, hàm lượng nghiên cứu, phát triển và công nghệ cao. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án trọng điểm trong các khu công nghệ cao được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan và về thuế theo quy định cho nhà đầu tư chiến lược. Nhà đầu tư còn được hỗ trợ mức lãi suất theo chính sách hỗ trợ lãi suất của thành phố với các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Nghị quyết cũng quy định chính sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú phục vụ các khu công nghệ cao. Theo đó, chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận định mức tối đa bằng 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng phần diện tích sàn cơ sở lưu trú cho thuê; được sử dụng tối đa 15% tổng diện tích sàn xây dựng cơ sở lưu trú để kinh doanh thương mại, dịch vụ và tiện ích phục vụ khu lưu trú.

Thông qua việc triển khai nghị quyết, thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, thu hút các nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chiến lược./.