Thành phố quyết tâm cán đích các mục tiêu của năm 2026. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Thực hiện Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi 3 mục tiêu kinh tế trọng tâm năm 2026 gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm đạt 10,2%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1 triệu tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm 2026.

Theo đó, các đơn vị trên địa bàn phải bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 và kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm 2026, rà soát khả năng hoàn thành các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực, xác định dư địa tăng trưởng, giải pháp bù đắp phần thiếu hụt, cụ thể hóa nhiệm vụ tháng 11, 12 gắn với các dự án, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; đồng thời, tăng cường theo dõi, tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt cần tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài theo thẩm quyền, đẩy nhanh đưa các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc vào khai thác, sử dụng, cập nhật tiến độ xử lý dự án tồn đọng.

Về quản lý ngân sách và đầu tư công, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với cơ quan thuế và Chi cục Hải quan khu vực II và các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt là nguồn thu từ đất đai. Công tác điều hành chi ngân sách phải tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Trên thực tế hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm. Với tỷ lệ giải ngân đạt 80,1% trong 10 tháng đầu năm, thành phố đang đứng thứ 8 trên cả nước. Thành phố xác định kiên quyết giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, thành phố yêu cầu các đơn vị và các chủ đầu tư phải tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn hoặc đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn theo thẩm quyền.

Tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng; quản lý chặt chẽ vốn tạm ứng. Cùng với đó, các sở, ngành và chủ đầu tư cần rà soát từng dự án, gói thầu, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Dự kiến, thành phố sẽ khởi công khoảng 14 công trình hạ tầng trọng điểm trong hai tháng cuối năm, bao gồm các dự án đầu tư công và đối tác công-tư (PPP).

Thành phố cũng xác định quý IV/2026 là giai đoạn quyết định và đã triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp.

Ở lĩnh vực sản xuất, thương mại và chuyển đổi số, Sở Công thương được yêu cầu phải theo dõi sát hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu và bình ổn giá cả; xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, kết hợp cao điểm chống buôn lậu, hàng giả.

Giám đốc Sở Công thương thành phố Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027 sẽ được triển khai, với các sự kiện mua sắm lớn như Tuần lễ mua sắm Vibrant HCMC - Shopping Season. Chương trình này kết hợp giữa thương mại, du lịch, văn hóa và thể thao, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói sản phẩm tích hợp và ưu đãi chéo.

Bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố cũng luôn quan tâm, chăm lo các hoạt động an sinh xã hội. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng và không gian phát triển mới.

Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; xử lý các dự án bất động sản tồn đọng và báo cáo phương án xử lý nhà ở tái định cư thuộc tài sản công chưa sử dụng gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/11/2026.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, thành phố cũng quan tâm, chăm lo tới các hoạt động văn hóa, xã hội.

Theo đó, về an sinh xã hội, giáo dục, y tế và nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo bảo đảm ổn định trường lớp sau sắp xếp, kiểm soát chặt thu chi và chất lượng bữa ăn bán trú.

Ngành Y tế đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và hoàn thiện đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử.

Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và chuẩn bị chu đáo kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 cho người có công, hộ nghèo và người lao động.