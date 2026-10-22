Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phủ kín nước sạch cho các xã vùng xa

Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ thi công đợt cao điểm gắn 1.500 đồng hồ nước thông minh tại xã Cần Giờ (ảnh: QUÝ HIỀN)

Cao điểm gắn đồng hồ nước cho 1.500 hộ dân xã Cần Giờ

Cách trạm cấp nước chính thuộc Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ gần 30km nhưng gần 1 tháng qua các ấp Phong Thạnh, Cần Thạnh, Hưng Thạnh thuộc xã Cần Giờ áp lực nước mạnh và ổn định hơn nhờ Xí nghiệp đầu tư lắp đặt mới hơn 70km đường ống truyền tải.

Khu vực xã Cần Giờ có khoảng 7.000 hộ dân, vốn trước đây sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ công ích Cần Giờ là đơn vị cung cấp nước “thứ cấp” từ Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ, sau đó đưa đến các hộ dân sử dụng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ngụ đường Giồng Cháy, ấp Cần Thạnh, xã Cần Giờ phấn khởi cho hay: Ngày 5/10 Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ đã gắn đồng hồ nước mới thay cho đồng hồ cũ của Công ty Dịch vụ công ích Cần Giờ quản lý trước đây nên áp lực nước mạnh hẳn. Mở vòi nước lúc nào là dùng lúc đó không phải trữ vào hồ chứa như trước. Cũng theo ông Hùng, cùng với việc đầu tư mạng lưới truyền tải, Xí nghiệp thay đồng hồ nước bằng đồng hồ nước thông minh nên việc theo dõi chỉ số nước tiêu dùng qua app của khách hàng cũng thuận tiện hơn nhiều.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ngụ đường Giồng Cháy, ấp Cần Thạnh, xã Cần Giờ phấn khởi khi hệ thống truyền tải được đầu tư mới, áp lực nước mạnh hơn trước (ảnh: QUÝ HIỀN)

Gần đó, bà Nguyễn Thị Khánh Hòa cũng thở phào sau khi Xí nghiệp gắn đồng hồ nước mới thay thế, mà áp lực nước cũng cải thiện rõ rệt vì cách đây 2 tuần nguồn nước cũ của Công ty Dịch vụ công ích Cần Giờ rất yếu rồi cúp hẳn. Giờ có nước máy ổn định nên gia đình bà Hòa không phải đi mua nước bình sinh hoạt, ăn uống nữa.

Ghi nhận ngày 22/10, tại ấp Hưng Thạnh, xã Cần Giờ nhân viên Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ đang khảo sát và lắp đặt đồng hồ nước cho hàng trăm hộ dân. Đây cũng là đợt cao điểm gắn 1.500 đồng hồ nước thông minh do Xí nghiệp thực hiện tại xã Cần Giờ nhằm đồng bộ với hệ thống truyền tải mới, đồng thời đơn vị đảm nhiệm vai trò cấp nước trực tiếp cho người dân địa phương thay cho đơn vị cũ trước đây là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ công ích Cần Giờ.

Bà Huỳnh Thị Sanh (73 tuổi), ngụ ấp Hưng Thạnh chỉ tay về chiếc đồng hồ nước vừa gắn xong vui mừng: “Mấy chú nói đồng hồ gắn miễn phí không phải trả tiền. Tôi sinh sống ở đây từ nhỏ, để có nước máy như vầy khó khăn trăm bề. Từ nước mua ở ghe, rồi đến mua lại các bồn chứa giá rất đắt nhưng vài năm gần đây nước về đến tận nhà, nay lại có thêm đồng hồ công nghệ mới nên không phải còn lo lắng gì nữa”.

Tiếp tục phát triển mạng lưới, phấn đấu cấp nước sạch cho xã đảo Thạnh An

Ông Lê Văn Lý, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) cho biết: Huyện Cần Giờ trước đây hiện nay có 4 xã gồm, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An. Trong đó, xã đảo Thạnh An hoàn toàn chưa có nguồn nước máy, nên Thành phố đang phấn đấu đầu tư hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch cho xã đảo trong năm 2027.

Dự tính chương trình này do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối tổ chức triển khai với hệ thống mạng lưới dẫn từ khu vực Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đưa về địa bàn xã. Qua khảo sát xã Thạnh An có khoảng 1.100 hộ dân sinh sống nhưng chưa có nguồn nước sạch đưa về nên hầu hết các hộ dân đều mua nước từ các sà lan để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Đối với 3 xã còn lại, xã An Thới Đông đã phủ kín hệ thống nước sạch thông qua đồng hồ nước đến tận các hộ dân với 5.800 hộ; xã Bình Khánh tỷ lệ cấp nước trực tiếp qua đồng hồ đạt hơn 32%. Riêng xã Cần Giờ, Xí nghiệp đang tập trung đợt cao điểm giai đoạn 1 thực hiện thay thế đồng hồ cũ và gắn đồng hồ mới cho 1.500 hộ dân (dự tính hoàn thành giữa tháng 12/2026); 6.000 hộ dân còn lại sẽ gắn đồng hồ nước mới từ tháng 1/2027 trở đi.

Lãnh đạo Xí nghiệp cũng cho hay, việc cung cấp nước sạch tại 3 xã khu vực Cần Giờ được thực hiện theo 2 phương thức: cấp nước trực tiếp cho khách hàng thông qua đồng hồ nước đấu nối từ mạng lưới của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cấp nước qua đồng hồ tổng cho các đơn vị vệ tinh đến các đơn vị này phân phối, bán lẻ đến người dân.

Trạm bơm tăng áp thuộc Xí nghiệp cấp nước Cần Giờ, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (ảnh: QUÝ HIỀN)

Do đó, Tổng Công ty đang nỗ lực giảm dần hệ thống cấp nước vệ sinh, cấp nước thứ cấp hướng tới đồng bộ một đầu mối trong hạ tầng và mạng lưới phân phối cho các xã vùng sâu vùng xa của thành phố.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, thực tế nhu cầu dùng nước sạch của khu vực Cần Giờ đang tăng nhanh, hệ thống tiệm cận giới hạn an toàn, bởi các trạm bơm tăng áp đang vận hành gần 80% công suất với nhu cầu sử dụng nước bình quân của 4 xã hiện gần 27.000m3/ngày. Cùng với nhu cầu của Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và hàng loạt dự án lớn như tuyến Metro Bến Thành-Cần Giờ, cầu vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu, mở rộng đường Rừng Sác, cầu Cần Giờ nhu cầu gia tăng nguồn nước sạch đang cần giải pháp đầu tư phát triển hạ tầng kịp thời từ Thành phố.

Theo ông Lê Văn Lý, nguồn vốn đầu tư lớn cùng với địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa nên chi phí đầu tư hạ tầng cấp nước tại khu vực Cần Giờ cao hơn các khu vực khác trong khi hiệu quả kinh tế thấp, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Do đó, đơn vị quản lý đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp chính quyền chia sẻ và hỗ trợ, nhất là ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để xây dựng tuyến ống truyền tải từ xã Hiệp Phước về xã Cần Giờ.