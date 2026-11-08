Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc hạ tầng bứt phá diện mạo
Những tháng cuối năm 2026, trên khắp các công trình trọng điểm của TPHCM, nhịp độ thi công đang hối hả nhằm hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và tiếp thêm động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội.
Từ các tuyến mạch giao thông như Vành đai 2, Vành đai 3, quốc lộ 13 đến dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, không khí trên các công trường luôn nhộn nhịp tiếng máy, đỏ đèn khẩn trương triển khai hàng loạt hạng mục.
Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vóc dáng của dự án Lotte Eco Smart City, Trung tâm Hành chính mới cùng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang dần hiện hữu.
Song song đó, công trình nâng cấp sân vận động Thống Nhất cũng tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để tăng tốc thi công. Sự chuyển động trên từng đại công trường đang hứa hẹn sớm mang lại diện mạo mới, hiện đại cho TPHCM.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-tang-toc-ha-tang-but-pha-dien-mao-post880609.html