Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phòng sốt xuất huyết và tay chân miệng

Chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: HCDC)

Theo số liệu giám sát dịch tễ, từ tuần 41 đến tuần 43, Đặc khu Côn Đảo liên tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng cao trên toàn địa bàn thành phố bên cạnh xã Ngãi Giao, xã Minh Thạnh, xã Cần Giờ,... Đây là dấu hiệu cần được theo dõi sát, nhất là khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.

Trong ba tuần gần đây, số ca sốt xuất huyết toàn thành phố dao động từ 1.603 đến 1.785 ca mỗi tuần; số ca tay chân miệng từ 1.800 đến 1.850 ca. Lũy kế đến tuần 43 (từ 19/10-25/10/2026), thành phố ghi nhận 42.515 ca sốt xuất huyết và 44.191 ca tay chân miệng. Số trường hợp tử vong được ghi nhận là 11 đối với sốt xuất huyết và 5 đối với tay chân miệng.

Hai dịch bệnh cùng diễn biến khiến công tác phòng ngừa tại địa phương phải được triển khai đồng thời nhưng không thể áp dụng một cách làm chung. Sốt xuất huyết liên quan đến nơi muỗi sinh sản, do đó việc kiểm tra môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết và xử lý lăng quăng cần được thực hiện thường xuyên.

Giáo viên hướng dẫn các em nhỏ thao tác rửa tay đúng cách. (Ảnh: HCDC)

Những điểm đã xử lý cũng phải được kiểm tra lại để tránh nguy cơ tái phát và phương pháp phun hóa chất chỉ thực hiện theo chỉ định chuyên môn, đúng kỹ thuật và bảo đảm an toàn.

Trong khi đó với bệnh tay chân miệng, trọng tâm phòng bệnh tập trung vào nơi trẻ sinh hoạt, học tập và tiếp xúc hằng ngày. Trường mầm non, nhóm trẻ và gia đình cần duy trì vệ sinh, khử khuẩn đồ dùng, bề mặt thường xuyên tiếp xúc; theo dõi sức khỏe trẻ để phát hiện sớm dấu hiệu nghi mắc bệnh. Khi phát hiện trường hợp nghi bệnh cần thông tin kịp thời đến trạm y tế để phối hợp xử lý.

Trước diễn biến của hai dịch bệnh, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch cao điểm tại các địa phương. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Huỳnh Minh Chín lưu ý nguy cơ lây lan có thể tăng khi điểm có lăng quăng không được xử lý, môi trường vệ sinh chưa bảo đảm hoặc ca bệnh được phát hiện chậm. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải phát hiện và xử lý nguy cơ từ sớm thay vì chờ dịch bệnh lan rộng mới huy động lực lượng.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, trạm y tế xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tham mưu chính quyền xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và vận động người dân tham gia phòng dịch. Trong tháng 10 và tháng 11, các địa phương phải rà soát, phân loại và giám sát toàn bộ điểm nguy cơ sốt xuất huyết, ưu tiên nơi từng ghi nhận ca bệnh, ổ dịch và những địa điểm đã xử lý nhưng nguy cơ còn tồn tại.

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: HCDC)

Với tay chân miệng, ngành y tế yêu cầu vệ sinh, khử khuẩn tại toàn bộ trường mầm non, nhóm trẻ và cơ sở tiêm chủng nhi khoa. Các cơ sở giáo dục phải vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn ít nhất mỗi tuần một lần và tăng tần suất khi xuất hiện ca bệnh. Giáo viên cần theo dõi sức khỏe mỗi ngày và thông báo cho trạm y tế khi phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh.

Tại phường Dĩ An, lực lượng chức năng tuyên truyền lưu động ở các tuyến đường, khu nhà trọ, chợ và khu dân cư; đồng thời kiểm tra vệ sinh môi trường, khử khuẩn, điều kiện rửa tay và việc theo dõi sức khỏe trẻ tại cơ sở giáo dục. Ông Trần Văn Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩ An cho biết, địa phương sẽ vận động người dân vệ sinh môi trường, loại bỏ điểm nguy cơ, diệt lăng quăng và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cũng trong đợt phát động chiến dịch cao điểm chung tay phòng, chống dịch bệnh được tổ chức tại Trung tâm quản lý Ký túc xá và khu đô thị Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 500 lượt sinh viên tham gia.

Phường Dĩ An ra quân phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: HCDC)

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cho biết, đối với các bạn sinh viên xa nhà, ký túc xá là ngôi nhà thứ hai nên chỉ cần một mầm bệnh xuất hiện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người.

Em Phạm Huỳnh Quốc Huy, sinh viên Trường đại học FPT chia sẻ: "Em tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để tự bản thân mình biết cách phòng bệnh cũng như tuyên truyền cho gia đình em nắm rõ hơn để bảo vệ sức khỏe".

Qua hoạt động tại địa phương, còn cho thấy, trạm y tế giữ vai trò kết nối giữa ngành y tế với chính quyền và cộng đồng. Trạm phải nắm tình hình dịch bệnh, tham mưu xử lý điểm nguy cơ, hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp phòng ngừa và tiếp nhận thông tin từ trường học, gia đình.

Công việc này cần được duy trì liên tục bởi một điểm có lăng quăng đã xử lý vẫn có thể phát sinh nguy cơ trở lại, cùng với đó, công tác vệ sinh, khử khuẩn tại trường học phải được duy trì thường xuyên, nếu thiếu theo dõi sau mỗi đợt ra quân, nguy cơ có thể xuất hiện trở lại.

Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, chiến dịch cao điểm có thể huy động lực lượng cùng tham gia trong một thời điểm nhưng khả năng kiểm soát dịch bệnh phụ thuộc vào việc phát hiện ca mắc kịp thời, xử lý triệt để điểm nguy cơ và duy trì các biện pháp phòng ngừa trong đời sống hằng ngày.