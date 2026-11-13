Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng ở các địa phương

Người dân, cán bộ cơ sở tham gia vào tuyên truyền, xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh.

Chủ động phòng bệnh từ mỗi gia đình, khu dân cư

Ngày 13/11, Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu tổ chức lễ ra quân triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng năm 2026. Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 15 khu phố, tập trung vào công tác tuyên truyền, giám sát dịch bệnh, vệ sinh môi trường và xử lý các nguy cơ phát sinh dịch ngay tại khu dân cư.

Ông Trần Tuấn Huy Cường, Giám đốc Trạm Y tế phường Lái Thiêu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người phường cho biết, chiến dịch nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa sốt xuất huyết và tay chân miệng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng bệnh.

Trong đó, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể diễn tiến nhanh, gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người mắc bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người ở giai đoạn đầu, nhưng vẫn có nguy cơ chuyển nặng, nhất là trong giai đoạn giảm sốt.

Bà Lê Thị Chuyên, người dân khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu chia sẻ, phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay ngành y tế mà cần sự chung tay của từng người dân, từng hộ gia đình. Mỗi gia đình cần chủ động giữ gìn vệ sinh nhà cửa, thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, không để muỗi có điều kiện sinh sản.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, cần chú trọng vệ sinh cá nhân, tập thói quen rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên lau chùi đồ chơi và các vật dụng sinh hoạt của trẻ.

“Chúng tôi sẽ tích cực hưởng ứng các hoạt động do địa phương phát động, đồng thời vận động, nhắc nhở bà con trong khu phố, nhất là các hộ ở khu nhà trọ, cùng nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Tôi mong mỗi người dân đều bắt đầu từ những việc làm thiết thực ngay tại gia đình mình, bởi khi từng hộ dân có ý thức thì cả khu phố mới có thể giữ được môi trường sống an toàn, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan”, bà Chuyên chia sẻ.

Người dân, cán bộ cơ sở tham gia vào tuyên truyền, xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh.

Huy động sức dân, ngăn dịch bệnh từ cơ sở

Đối với bệnh tay chân miệng, công tác phòng ngừa cần được chú trọng tại các hộ gia đình, trường học, nhất là cơ sở giáo dục mầm non. Người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt và các bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc. Khi trẻ có biểu hiện nghi mắc bệnh, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc và điều trị phù hợp.

Phát động chiến dịch cao điểm tại địa phương, ông Trần Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người của phường nhấn mạnh, phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò chủ động của người dân có ý nghĩa quan trọng.

Ông Phong đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và 15 khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy; đồng thời phối hợp Trạm Y tế phường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Việc triển khai chiến dịch không chỉ dừng lại ở các đợt ra quân tập trung mà hướng đến duy trì hoạt động phòng, chống dịch thường xuyên tại từng khu phố, từng hộ gia đình. Qua đó, phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, xử lý các nguy cơ dịch bệnh, xây dựng môi trường sống sạch, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trẻ em.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ, Bác sĩ CKII, Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, người mắc sốt xuất huyết không nên chủ quan khi thấy triệu chứng ban đầu còn nhẹ hoặc cho rằng hết sốt đồng nghĩa với khỏi bệnh.

Những dấu hiệu như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, chảy máu bất thường, mệt lả, tay chân lạnh có thể là biểu hiện cảnh báo bệnh chuyển nặng. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Lãnh đạo Sở Y tế khuyến cáo người dân không tự ý điều trị tại nhà, cần theo dõi sát diễn biến sức khỏe, đặc biệt quan tâm bảo vệ trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Mỗi người dân nên dành ít nhất 10-15 phút mỗi tuần kiểm tra nơi ở, loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước, đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa và diệt lăng quăng.

Đây là những việc làm thiết thực nhằm hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh, giảm nguy cơ phát sinh và lây lan sốt xuất huyết trong cộng đồng.