Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng cho khu vực phía Nam

Sáng ngày 22/10/2026, Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 đã chính thức khai mạc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa của việc thúc đẩy liên kết vùng phía Nam, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026

Hội nghị không chỉ là dịp để ngành Công Thương các địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả; mà còn là cơ hội để tăng cường liên kết vùng, kết nối giữa các địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường, giữa cung ứng hàng hóa với hệ thống phân phối và tiêu dùng.

Phát huy lợi thế bổ trợ, hình thành các chuỗi liên kết vùng phía Nam

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng phía Nam ngày càng trở thành một yêu cầu khách quan và có ý nghĩa chiến lược.

Mỗi địa phương đều có những tiềm năng, thế mạnh riêng, nhưng nếu phát triển riêng lẻ, thiếu kết nối thì sẽ khó khai thác đầy đủ các nguồn lực và cơ hội phát triển. Ngược lại, nếu phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt lợi thế bổ trợ, chúng ta có thể hình thành những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, mở rộng không gian thị trường và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho toàn vùng.

Đối với khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế về thị trường tiêu dùng, thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối, logistics và kết nối quốc tế. Các địa phương khác có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến, nguồn nguyên liệu và nhiều sản phẩm đặc trưng.

Đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng các chuỗi liên kết vùng phía Nam từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ; qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát huy tiềm năng của từng địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Tăng cường liên kết giữa các địa phương, phát huy lợi thế bổ trợ trong sản xuất, logistics và phân phối hàng hóa là một trong những nội dung được Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao việc Bộ Công Thương quan tâm tổ chức Hội nghị và các hoạt động trong chuỗi sự kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mong muốn đây tiếp tục là diễn đàn hợp tác thường xuyên, thiết thực, nơi các địa phương cùng tìm kiếm giải pháp, kết nối nguồn lực và tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển

Công nghiệp, thương mại khu vực phía Nam đóng góp tích cực vào tăng trưởng

Đề cập đến kết quả phát triển kinh tế, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù tình hình kinh tế thế giới năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức cao, với mức tăng 8,02% năm 2025 và 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

Trong kết quả chung đó, ngành Công Thương khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng.

Cụ thể, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của khu vực phía Nam ước đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm tỷ trọng 48,2% so với cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 31,9% so với cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì phần trao đổi tại Hội nghị

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt. Năm 2025, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của khu vực tăng 11,1%, cao hơn mức tăng 9,2% của cả nước. Trong 9 tháng năm 2026, IIP khu vực phía Nam tăng 12,9%, trong khi cả nước tăng 12,3%.

"Những kết quả trên phản ánh sức bứt phá, khả năng thích ứng linh hoạt và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương", ông Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường trong những tháng cuối năm

Đối với mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Vùng Đông Nam Bộ phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10%/năm, là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; Vùng Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,0 - 9,5%/năm.

Đặc biệt, ba tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của cả năm, đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong giai đoạn cao điểm cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, hội chợ triển lãm, hoạt động mua sắm cuối năm và các sự kiện thương mại - du lịch.

Cùng với đó, Thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hệ thống phân phối.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa kích cầu tiêu dùng và liên kết vùng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: "Kích cầu tiêu dùng không chỉ là giải pháp thúc đẩy sức mua tại một địa phương, mà cần được nhìn nhận trong mối liên kết của toàn bộ nền kinh tế."

Theo đó, khi Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tiêu dùng và mở rộng thị trường, các địa phương cần có điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa. Khi sản phẩm của các tỉnh, thành phố được tiêu thụ tốt hơn, hoạt động sản xuất, chế biến, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ cũng được thúc đẩy.

Khẳng định trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển chung, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh: "Vai trò đầu tàu không chỉ thể hiện ở quy mô kinh tế, mà còn ở trách nhiệm kết nối, chia sẻ cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương cùng phát triển và cùng đóng góp vào sự thịnh vượng chung."

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng phía Nam, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các địa phương và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung. Với vai trò định hướng và điều phối của Bộ Công Thương cùng sự chủ động, trách nhiệm của các địa phương, hoạt động liên kết ngành Công Thương khu vực phía Nam sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu; các chương trình phối hợp ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của từng địa phương, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn tới.

Tạp chí Công Thương sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị...