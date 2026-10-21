Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường liên kết giữa ngành du lịch và hàng không

Hai bên thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ. (Ảnh: LINH BẢO)

Sự kiện nhằm tăng cường liên kết giữa ngành du lịch và hàng không, mở rộng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm du khách.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, việc kết nối các sản phẩm du lịch đô thị, văn hóa, công nghiệp, nghỉ dưỡng và biển đảo đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận điểm đến. Trong đó, hàng không giữ vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của thành phố.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: LINH BẢO)

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên cơ sở phát huy chức năng, thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, hướng đến tăng cường kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy liên kết với các địa phương trong không gian phát triển mới của thành phố.

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất phối hợp triển khai các nội dung hợp tác trọng tâm sau: xúc tiến, phát triển đường bay đến Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên kết; xúc tiến, quảng bá điểm đến gắn với phát triển cảng hàng không; phát triển du lịch Côn Đảo bền vững gắn với cảng hàng không; trao đổi thông tin và dữ liệu.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo bản ký kết, hai bên còn phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ, tạo điều kiện để đại diện mỗi bên tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn và sự kiện xúc tiến quy mô lớn do bên còn lại tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đối với ngành du lịch, cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là một trong những điểm chạm đầu tiên góp phần tạo nên ấn tượng về điểm đến. Sự đồng hành giữa hàng không và du lịch vì vậy có ý nghĩa thiết thực trong quảng bá hình ảnh thành phố, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và mở rộng cơ hội phát triển cho cả hai lĩnh vực”.

Các đại biểu chúc mừng lễ ký kết thành công. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo ông Phạm Huy Bình, việc ký kết Bản ghi nhớ là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hai lĩnh vực, khai thác thế mạnh của mỗi bên để mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả hạ tầng và tạo động lực phát triển chung.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và ACV giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp giữa ngành du lịch và hàng không, phát huy vai trò của hệ thống cảng hàng không trong kết nối và quảng bá điểm đến.

Thông qua việc xúc tiến phát triển đường bay, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hai bên kỳ vọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn, năng lực cạnh tranh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tạo thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp và mang đến trải nghiệm thuận tiện, chất lượng hơn cho du khách.