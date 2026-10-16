Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, quản lý cây xanh đô thị

Cây xanh trong công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình cũ (ảnh: HÀ CHÂU)

Gần đây, khoảng hơn 6 giờ sáng 7/10, một cây bồ đề (cao khoảng 15m, đường kính gốc khoảng 2m) tại ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng-Võ Thị Sáu (phường Tân Định) bất ngờ bật gốc, ngã xuống ngang đường Đinh Tiên Hoàng, chắn gần như hết mặt ngang con đường này. Lúc đó, thời tiết tại khu vực này bình thường, không có mưa lớn hay gió to.

May mắn là sự việc xảy ra lúc sáng sớm, vắng người đi lại, nên chỉ khiến một người đàn ông bị xây xát nhẹ. Tuy nhiên, do thân cây chắn gần hết bề ngang con đường, nên hoạt động giao thông tại đây (đi từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Võ Thị Sáu) bị ách tắc, đảo lộn trong nhiều giờ liền, các phương tiện đi lại (xe máy, ô-tô) bị buộc phải chuyển hướng lưu thông vào các con đường, hẻm xung quanh… Tiếp đó, vào chiều ngày 9/10, hai cây phượng khá lớn trên đường số 30, phường Tân Hưng cũng bất ngờ bị bật gốc, kéo đổ 3 trụ điện, đè trúng một ô-tô và hai xe máy đang đậu gần đó, khiến các phương tiện này bị hư hỏng nặng.

Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố dọn dẹp cây bồ đề bị bật gốc, ngã ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng-Võ Thị Sáu, sáng 7/10. (Ảnh: HÀ CHÂU)

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Thành phố cho biết: Từ đầu mùa mưa đến nay, Sở đã ban hành nhiều văn bản triển khai; yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá an toàn hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật để có giải pháp xử lý, chủ động phòng ngừa để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động bình thường của các hạ tầng thiết yếu phục vụ người dân.

Trong đó, tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trên đường phố, công viên, khu dân cư để kịp thời đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, sam thân (thân cây bị xơ cứng, sần sùi), bộng gốc, nghiêng (có khả năng gãy, đổ). Trong quá trình rà soát, các cơ quan, đơn vị cần đặc biệt chú ý kiểm tra những cây có hệ rễ bị xâm hại do thi công công trình hạ tầng, cành-nhánh của những cây cao lớn (như Sao, Dầu, Lim xẹt...), ưu tiên các hàng cây cổ thụ, cây tại khu vực thường tập trung đông người và các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố cắt, tỉa cây xanh trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa. (Ảnh: HÀ CHÂU)

Còn theo Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố (một đơn vị thực hiện công tác duy tu, chăm sóc cây xanh chủ lực ở Thành phố), đơn vị thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp xâm hại cây xanh, những cây có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết, mất an toàn. Và tùy theo mức độ khiếm khuyết, hư hại Công ty sẽ đề xuất chủ đầu tư các hướng xử lý như: Cắt, mé (cành, nhánh), hạ thấp chiều cao, đốn hạ..., nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố về cây xanh.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Nguyễn Doãn Hải cho biết thêm: Qua thực tế công việc trực tiếp kiểm tra cây xanh trên đường phố và trong công viên, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đã vận dụng kiến thức chuyên ngành, kinh nghiệm chuyên môn để đưa ra những nhận định, đánh giá và đề xuất chủ đầu tư hướng xử lý phù hợp.

Hiện nay, Công ty có hơn 200 công nhân lành nghề (thợ leo) thực hiện công tác chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, trong các công viên được giao. Ngoài ra, Công ty có các loại xe thang 43m, 30m, 24m, 18m, 12m, hỗ trợ việc đưa người làm việc lên cao để chăm sóc cây xanh đô thị; các công cụ, dụng cụ chuyên ngành như cưa máy, dây và các vật dụng bảo hộ lao động phục vụ cho công việc.

Cây xanh trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp được cắt, tỉa gọn gàng. (Ảnh: HÀ CHÂU)

Đối với công tác quản lý cây xanh đô thị trong thời gian tới, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các công tác bảo đảm an toàn cây xanh đường phố (đặc biệt đối với các tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc có cây xanh kích thước lớn) như tăng cường, tuần tra, phát hiện; tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá bằng các biện pháp kỹ thuật và phương tiện hiện có để xử lý kịp thời cây xanh có dấu hiệu hư hại, khiếm khuyết, cây đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc “trực chiến” 24/24, chú trọng các thời điểm mưa, bão; cũng như bố trí, tăng cường phương tiện kịp thời, chủ động xử lý, giải quyết sự cố trong mọi tình huống.

Một số tiêu chí cho việc đốn hạ, thay thế cây xanh nhằm bảo đảm an toàn - Cây bị chết khô hoàn toàn, cây có tình trạng suy yếu sức sống, không còn khả năng phát triển bình thường và an toàn. - Cây được ghi nhận bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng đến sức neo giữ của cây. - Cây bị khiếm khuyết, thương tổn nặng (mục, bọng), có nguy cơ gãy, đổ. - Cây bị nghiêng, lồi gốc, có nguy cơ ngã, đổ cao; - Một số trường hợp cụ thể khác. (Sở Xây dựng Thành phố) Sở Xây dựng Thành phố khuyến cáo người dân + Khi thời tiết có giông, lốc thì người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế di chuyển, đi lại trên các tuyến đường có cây xanh kích thước lớn. + Không đứng chờ, trú mưa dưới gốc cây xanh. + Không dừng, đậu phương tiện dưới gốc cây xanh. + Khi gặp sự cố cây xanh hoặc khi phát hiện cây xanh có nguy cơ mất an toàn trên đường phố, người dân có thể cung cấp thông tin qua Tổng đài 1022 của thành phố để đơn vị chức năng kịp thời giải quyết, xử lý, bảo đảm an toàn.