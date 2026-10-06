Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Với tinh thần “chủ động phòng ngừa-phối hợp chặt chẽ-xử lý kịp thời”, hội nghị góp phần nâng cao trách nhiệm và năng lực phòng ngừa của các cơ sở lưu trú, bảo vệ du khách, bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính, qua đó cùng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến an toàn, chất lượng, văn minh và đáng tin cậy đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hội nghị tập huấn được tổ chức thành 2 đợt, tập trung vào 3 nhóm chuyên đề gắn trực tiếp với hoạt động của cơ sở lưu trú.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật các quy định về kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và những vấn đề cần lưu ý trong công tác quản lý, kinh doanh của cơ sở lưu trú.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06)-Công an Thành phố tập trung hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; khai báo lưu trú, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; nhận diện những dấu hiệu, hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; đồng thời hướng dẫn nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động du lịch, nhất là giả mạo cơ sở lưu trú và lừa đảo đặt phòng trực tuyến.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị tập huấn. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)-Công an Thành phố tập trung trao đổi về phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy có thể phát sinh tại cơ sở lưu trú; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng khi phát sinh vụ việc.

Một điểm được chú trọng tại hội nghị là nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở lưu trú. Người quản lý, nhân viên lễ tân, bảo vệ và các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với khách là những vị trí có điều kiện nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện không nhằm đặt thêm trách nhiệm nghiệp vụ cho doanh nghiệp, mà giúp cơ sở lưu trú biết những dấu hiệu nào cần lưu ý, tình huống nào cần cảnh giác và khi nào cần kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng.

Hội nghị cũng dành thời lượng để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi những tình huống thực tế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động với Sở Du lịch và các đơn vị chuyên môn của Công an Thành phố.

Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh trình bày nội dung tại hội nghị tập huấn. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Đây là cơ hội để doanh nghiệp được giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; đồng thời giúp cơ quan quản lý và lực lượng chức năng có thêm thông tin để kịp thời nhận diện những vấn đề mới, tăng cường hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý và phòng ngừa.

Cơ sở lưu trú là nơi du khách lưu lại lâu và có nhiều trải nghiệm trực tiếp trong hành trình. Với đặc thù hoạt động liên tục, thường xuyên đón tiếp khách trong nước và quốc tế, công tác quản lý cơ sở lưu trú không chỉ gắn với chất lượng dịch vụ mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm, ma túy và bảo vệ an toàn cho du khách.

Trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy cơ lợi dụng cơ sở lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt liên quan đến tội phạm, ma túy, người quản lý và nhân viên tại cơ sở cần phải nâng cao cảnh giác, có khả năng nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường và biết cách phối hợp cơ quan chức năng khi phát sinh tình huống.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. (Ảnh: Sở Du lịch cung cấp)

Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá, đặt phòng và thanh toán trực tuyến phát triển nhanh cũng kéo theo các hình thức giả mạo doanh nghiệp, giả mạo cơ sở lưu trú và lừa đảo đặt phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của du khách và uy tín của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở lưu trú không chỉ là yêu cầu của công tác quản lý mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch. Trong bối cảnh ngành du lịch đang chuyển mạnh từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, thành phố cần tiếp tục nâng cao khả năng thu hút, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của khách quốc tế; đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để thúc đẩy nhu cầu du lịch trong nước.

“Muốn du lịch phát triển về chất lượng và tạo ra giá trị kinh tế cao hơn, trước hết điểm đến phải tạo được niềm tin cho du khách. Mỗi cơ sở lưu trú an toàn sẽ góp phần tạo nên một điểm đến an toàn; và một điểm đến an toàn, chất lượng, đáng tin cậy chính là nền tảng để thu hút khách, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Phạm Huy Bình nhấn mạnh.