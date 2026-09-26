Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chăm lo việc học hành và đời sống của tân sinh viên

Đông đảo học sinh, sinh viên tham gia là Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng năm 2026 tại Ngày hội (Ảnh: CTV)

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi 4 ngày ngày hội chào năm học mới 2026-2027, gồm: Ngày hội Tân sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 21 năm 2026; Ngày hội chào năm học mới khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu; Ngày hội chào năm học mới khu vực Bình Dương và Ngày hội Học sinh trung học phổ thông gắn với Liên hoan Câu lạc bộ-Đội-Nhóm năm học 2026-2027.

Ngày hội mang đến các tân sinh viên, học sinh 58 hoạt động đa dạng ở các lĩnh vực học thuật, văn hóa-nghệ thuật, thể dục-thể thao, công nghệ, kỹ năng và chăm lo đời sống sinh viên.

Trong đó, nổi bật là Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng, Liên hoan nhóm nhảy Beat of Youth, Đêm hội tân sinh viên, các giải thể thao điện tử, cờ vua-cờ tướng cùng nhiều hội thảo và tọa đàm về trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng.

Học sinh, sinh viên tham gia thi đấu cờ vua tại ngày hội.

Cùng với đó, các không gian trải nghiệm công nghệ VR-AR, văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian, môi trường và chợ phiên sinh viên tiếp tục tạo môi trường để tân sinh viên giao lưu, khám phá và chủ động hòa nhập với đời sống giảng đường.

Đặc biệt, Ngày hội Tân sinh viên thành phố tạo điều kiện để các bạn làm quen với bạn bè, thầy cô, hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên và những thông tin, kỹ năng cần thiết cho hành trình học tập, rèn luyện trên giảng đường. Đây cũng là định hướng của chuỗi hoạt động nhằm hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập, giảm những lo lắng khi bước vào môi trường học tập mới.

Tân sinh viên, học sinh tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội.

Công tác chăm lo tân sinh viên tiếp tục là một trong những điểm nhấn của chuỗi ngày hội chào năm học mới 2026-2027. Trong năm học 2026-2027, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố phối hợp các đơn vị đồng hành dự kiến trao tặng hơn 500 suất học bổng với tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng.

Trong đó, 45 suất Học bổng bảo trợ “Hy Vọng” trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; 100 suất Học bổng Power On có tổng giá trị 2,25 tỷ đồng, gồm 50 suất đặc biệt trị giá 30 triệu đồng/suất/năm học và 50 suất trị giá 15 triệu đồng/suất/năm học; 80 suất Học bổng “Gia đình Adams Foundation” trị giá 400 triệu đồng; 100 suất Học bổng “Bruce Langone Foundation” trị giá 500 triệu đồng; 10 suất Học bổng “Gia đình Carroll” trị giá 50 triệu đồng.

Một hội thảo hữu ích dành cho tân sinh viên tại ngày hội.

Đồng thời, chương trình cũng duy trì Học bổng NVC (Trung tâm Tình nguyện quốc tế Niigata-Nhật Bản) cho 36 sinh viên; và tiếp tục kết nối sinh viên với các nguồn học bổng như: SCG Sharing The Dream, học bổng dành cho sinh viên mồ côi, Tiếp sức mùa thi và Vượt khó-Tiếp sức đến trường; góp phần tạo nguồn lực chăm lo thường xuyên, đồng hành cùng học sinh-sinh viên trong suốt hành trình học tập.

Ngày hội Tân sinh viên thành phố diễn ra đến ngày 27/9, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 5.000 học sinh-sinh viên đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố; góp phần tạo môi trường giao lưu, kết nối và trải nghiệm cần thiết, hữu ích cho tân sinh viên và học sinh ngay từ những ngày đầu năm học mới.