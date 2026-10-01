Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tăng hạng vị trí 67 thế giới về Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. (Ảnh: TÙNG ANH)

Đây là mức tăng hạng mạnh thứ hai toàn cầu trong kỳ này, chỉ đứng sau Copenhagen (Đan Mạch). Qua hai kỳ xếp hạng liên tiếp trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tổng cộng 28 bậc, từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới tài chính quốc tế.

Tăng trưởng vượt trội, cải thiện hạ tầng tài chính

Kết quả đánh giá của GFCI 40 cho thấy mức tăng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh trong bảng xếp hạng tổng hợp đạt khoảng 4,1%, vượt trội so với mức tăng bình quân toàn cầu là 0,8% và khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 1,48%.

Xét trong khu vực ASEAN, Thành phố Hồ Chí Minh hiện xếp thứ 4, đứng sau Singapore, Kuala Lumpur và Labuan. Riêng ở lĩnh vực công nghệ tài chính (FinTech), Thành phố cũng tiến thêm 12 bậc để vươn lên vị trí 71 thế giới với 645 điểm.

Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì tên trong nhóm 15 trung tâm tài chính được giới chuyên gia và các đại diện tham gia khảo sát quốc tế kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Qua 2 kỳ đánh giá 39 và 40, Thành phố Hồ Chí Minh xếp 67 về Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu. Nguồn: GFCI 40.

Lần đầu tiên ghi tên vào bảng xếp hạng toàn cầu vào năm 2022 ở vị trí 102, Thành phố đã liên tục cải thiện vị trí qua các kỳ công bố. Sự gia tăng đồng thời về thứ hạng và điểm số tạo dựng thêm cơ sở vững chắc để giới thiệu triển vọng phát triển của Thành phố tới các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế.

Nhận định về kết quả này, ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho biết: "Việc VIFC-HCMC vươn lên vị trí 67, cùng với việc Việt Nam có 2 trung tâm tài chính được xếp hạng quốc tế, là điều đáng khích lệ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là những nền tảng đã xây dựng, chất lượng của hệ sinh thái tài chính và khả năng kết nối các dòng vốn trong nhiều năm tới".

Ông nhấn mạnh cơ quan quản lý hiểu rằng thứ hạng có thể biến động theo từng kỳ, song VIFC-HCMC đang được định hướng xây dựng làm động lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam, từng bước đưa thị trường vốn, hoạt động ngân hàng và quản lý tài sản tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Kỳ vọng chuyển hóa niềm tin thành dòng vốn thực chất

Chỉ số GFCI 40 được xây dựng dựa trên 144 yếu tố định lượng do các tổ chức quốc tế cung cấp, kết hợp cùng 39.531 đánh giá từ 6.147 người tham gia khảo sát trên toàn cầu. Môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển của khu vực tài chính và uy tín chung là những nhóm tiêu chí cốt lõi được đưa vào phân tích.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh tăng bậc phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng hợp.

Bên cạnh sự bứt phá của Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ xếp hạng này cũng ghi nhận Đà Nẵng lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách GFCI tại vị trí 71 thế giới, giúp Việt Nam chính thức có hai đại diện nằm trong bảng xếp hạng tài chính quốc tế. Sự hiện diện đồng thời của hai đô thị tạo thêm thế tựa hỗ trợ trong quá trình hội nhập tài chính khu vực.

Nhận định về định hướng phát triển phía trước, ông Marc Knapper, thành viên Tổ tư vấn chiến lược VIFC-HCMC, nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhận định rằng việc tăng 17 bậc là tín hiệu tích cực nhưng thứ hạng cao không phải là mục tiêu cuối cùng. Thước đo thực sự nằm ở khả năng biến niềm tin gia tăng của các nhà đầu tư thành các dòng vốn vận hành thực chất trong nền kinh tế.

Ông Marc Knapper nhấn mạnh, mục tiêu này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các thành viên thị trường nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý có tính dự báo, củng cố cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn sâu rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tài chính trong thời gian tới.