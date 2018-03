Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ khởi tố bị can vụ cháy tại chung cư Carina Plaza

Buổi họp báo định kỳ do UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút sức quan tâm đặc biệt của đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí xoay quanh việc xử lý trách nhiệm vụ cháy chung cư Carina Plaza.

Xác định trách nhiệm chủ đầu tư

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, khi xảy ra vụ cháy, hệ thống báo cháy tầng hầm chung cư Carina Plaza diễn ra chậm, không hoạt động, có phần trách nhiệm của chủ đầu tư và kể cả người dân đã làm vô hiệu buồng thang thoát nạn khi dùng đá chèn hoặc mở hết cỡ cửa chống cháy nên khói độc đã len từ tầng hầm lên các tầng trên.

Vụ cháy lớn ở chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.Hồ Chí Minh) rạng sáng 23/3 đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, 14 người bị thương. Ảnh: TTXVN

Tại chung cư Carina Plaza, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra và 4 lần xử phạt vi phạm hành chính với 7 lỗi trong đó có 3 lỗi về phòng cháy chữa cháy, 2 lỗi về thoát nạn. Lần kiểm tra mới nhất vào tháng 12/2017. Trong biên bản kiểm tra, cán bộ phòng cháy chữa cháy có xác nhận 2 máy bơm của tầng hầm chung cư Carina Plaza không hoạt động.

“Hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn còn 7 chung cư đã bố trí người dân vào ở nhưng chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với quận huyện xử lý vi phạm, tạm đình chỉ thi công 1-2 chung cư nhưng hiệu quả chưa cao”, Đại tá Nguyễn Văn Băng cho biết thêm.

Còn Đại tá Nguyễn Minh Thông, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ ngọn lửa phát ra từ xe máy gửi trong tầng hầm chung cư Carina Plaza. Khi xảy ra vụ cháy, không có người nào thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của chung cư dập lửa; hệ thống báo cháy tự động có âm thanh nhưng không hoạt động, hệ thống phun nước, bơm áp cũng không hoạt động.

Nếu phát hiện ngay từ đầu và chỉ cần một bình chữa cháy nhỏ cũng đủ dập tắt đám cháy, không để xảy ra hậu quả nặng nề khiến 13 người chết và khoảng 50 người bị thương, nhất là khi số người chết không phải do lửa mà do khói độc từ tầng hầm bốc lên.

''Vì những sai phạm và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án theo Điều 313 Bộ luật Hình sự về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Vụ việc này phức tạp nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần thời gian thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhưng chắc chắn sẽ khởi tố bị can và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật”, Đại tá Nguyễn Minh Thông khẳng định.

Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết thêm: Bước đầu điều tra xác định có một số đơn vị liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra chung cư như chủ đầu tư (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh) đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn để quản lý, vận hành chung cư. Trên cơ sở đó, đã thành lập Ban Quản lý chung cư. Kể từ khi thành lập cho đến thời điểm xảy ra vụ cháy, Ban Quản lý chung cư đã 3 lần thay đổi Trưởng ban.

Đối với chủ đầu tư, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có giấy mời làm việc đến ông Nguyễn Văn Tùng, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hùng Thanh nhưng ông Nguyễn Văn Tùng đang điều trị tại bệnh viện và có thái độ từ chối làm việc.

Sớm ổn định cuộc sống người dân

Về vấn đề tài sản của người dân tại chung cư Carina Plaza, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, không có chuyện "hôi của" và việc cản trở cư dân gặp chủ đầu tư. Vụ cháy đã làm cháy hoàn toàn và một phần của 343 xe máy, 17 xe ô tô. Công an thành phố sẽ hỗ trợ những người có xe máy, xe ô tô bị cháy giải quyết các tranh chấp dân sự phát sinh về sau liên quan đến bồi thường dựa trên dữ liệu về số khung xe, sườn xe. Riêng tài sản của người dân đánh rơi trong quá trình cứu hộ, Công an thành phố đã giao lại cho Công an quận 8 tiếp nhận, thông báo trực tiếp để người dân đến nhận lại.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quan điểm của thành phố là chủ đầu tư và chỗ ở nào không an toàn thì phải công khai để người dân lựa chọn. Sở Xây dựng và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố phối hợp kiểm tra, thẩm định và công bố công khai các chung cư kém an toàn cháy nổ cho người dân.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hoạt động chung cư, nhà cao tầng. Sở Xây dựng thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm định, chỉ ra được "khuyết tật", yêu cầu nhà đầu tư sửa chữa và giám sát quá trình sửa chữa các "khuyết tật" đó.

Bên cạnh đó, để sớm ổn định cuộc sống người dân, thành phố yêu cầu chủ đầu tư có phương án và chịu chi phí bố trí tạm cư cho người dân. Thành phố thống nhất với kiến nghị của người dân chung cư Carina là chủ đầu tư phải thay thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy và bồi thường thiệt hại.

Cũng theo ông Võ Văn Hoan, vào chiều ngày mai (30/3), thành phố sẽ tổ chức hội nghị quán triệt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà cao tầng đến cả chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài ra cơ quan chức năng của thành phố sẽ biên soạn và phổ biến đến từng người dân tại các chung cư cẩm nang về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý chung cư, nhà cao tầng, quy trình thủ tục để xử lý, cưỡng chế các trường hợp vi phạm kéo dài…/.

Trần Xuân Tình/TTXVN