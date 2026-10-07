Thành phố Hồ Chí Minh: Sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy trao quyết định và chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng và đồng chí Phạm Ngọc Lợi. (Ảnh: THANH TIÊN )

Tại buổi lễ, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công bố các quyết định. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ thành phố Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy thành phố trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Giám đốc Học Viện Cán bộ thành phố, thời hạn 5 năm.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH TIÊN)

Đồng chí Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ thành phố trước sắp xếp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp xếp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy cho biết, việc sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển và Trường Đoàn Lý Tự Trọng về Học viện Cán bộ thành phố vừa để bảo đảm mục tiêu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa nhằm tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng cho học viện.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển nhanh, nhưng cũng nhiều thách thức. Việc có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mạnh, giỏi là một yêu cầu cấp thiết, cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. (Ảnh: TÙNG ANH)

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị lãnh đạo Học viện Cán bộ nhanh chóng có phương án sắp xếp các bộ phận, đơn vị, cơ quan, phòng khoa trực thuộc và kiện toàn các đội ngũ nhân sự. Học viện sắp xếp, bố trí nhiệm vụ công tác phù hợp đối với các cán bộ, viên chức tại đơn vị, bảo đảm phù hợp năng lực, sở trường, chuyên môn.

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Học viện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và sự quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học, sau đại học.