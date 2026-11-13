Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Với vai trò đăng cai chính, Thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết bài toán phục vụ một sự kiện thể thao quy mô lớn trên địa bàn rộng, đồng thời bảo đảm hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ các đoàn.

Yêu cầu mới sau sắp xếp đơn vị hành chính

Diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 973 nội dung thuộc 48 môn.

Theo Ban tổ chức, Đại hội dự kiến có khoảng 16.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài cùng khoảng 200.000 lượt khách dự kiến đến theo dõi, cổ vũ. Những con số này cho thấy khối lượng công việc lớn mà Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phối hợp tổ chức phải đảm nhận.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban Chuyên môn-Kỹ thuật Đại hội, nhấn mạnh đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi các địa phương thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng tiểu ban Chuyên môn-Kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Những thay đổi về không gian phát triển, quy mô nguồn lực, hệ thống đào tạo vận động viên và tổ chức quản lý thể thao đặt ra yêu cầu đánh giá lại thực lực, tiềm năng cũng như mô hình phát triển thể thao của từng địa phương, ngành.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu này trước hết thể hiện ở năng lực tổ chức và phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn sau sắp xếp. Thành phố đảm nhận lễ khai mạc, lễ bế mạc và phần lớn các môn thi đấu.

Các địa phương phối hợp tổ chức gồm Thành phố Hà Nội với môn Nhảy cầu; Thành phố Đồng Nai với Wushu, Kickboxing, Sailing và Việt dã leo núi; tỉnh Đồng Tháp với pencak Silat; thành phố Hải Phòng với bóng bàn; tỉnh Khánh Hòa với hai nội dung marathon nam, nữ. Việc phân bổ địa điểm đòi hỏi sự thống nhất về lịch thi đấu, điều kiện chuyên môn, công tác trọng tài, hậu cần và cung cấp thông tin.

Đáng chú ý, Đại hội lần này không xây dựng mới công trình thể thao mà thực hiện chủ trương tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, sửa chữa, nâng cấp và chỉ mua sắm trang thiết bị mới khi thật sự cần thiết. Chủ trương tận dụng cơ sở vật chất sẵn có giúp hạn chế đầu tư dàn trải.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đại biểu dự buổi cung cấp thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm như Sân vận động Thống Nhất, Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ, Nhà thi đấu Nguyễn Du, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng được huy động phục vụ thi đấu.

Các công trình được rà soát về sân bãi, chiếu sáng, âm thanh, trang thiết bị chuyên môn và khu vực phục vụ vận động viên, trọng tài, khán giả.

Tổ chức tốt từ những điều kiện thiết yếu

Bên cạnh yêu cầu chuyên môn, Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác hậu cần, lưu trú và giao thông là những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban nghiệp vụ Ban tổ chức địa phương cho biết, Thành phố mong muốn các đoàn được thi đấu trong điều kiện tốt, ăn ở thuận lợi, đi lại an toàn và có những trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Thành phố đã phối hợp với các ngành, khách sạn, nhà hàng khảo sát, giới thiệu cơ sở lưu trú phù hợp nhu cầu từng đoàn, ưu tiên địa điểm thuận tiện để hạn chế việc di chuyển xa.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng tiểu ban Hậu cần và Lưu trú Đại hội, cho biết đã có 40 cơ sở lưu trú đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ các đoàn. Nhiều đơn vị dự kiến giảm giá phòng từ 20% đến 40%, kèm ưu đãi về dịch vụ ăn uống.

Về giao thông, Thành phố cũng xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón các đoàn, tổ chức giao thông tại những khu vực thi đấu trọng điểm; phối hợp triển khai chính sách miễn phí xe buýt, tuyến đường sắt đô thị số 1 đối với các đối tượng đủ điều kiện, đồng thời vận động doanh nghiệp vận tải, taxi và xe công nghệ tham gia hỗ trợ.

Một điểm đáng chú ý trong công tác phục vụ là việc kết nối hoạt động thể thao với những trải nghiệm văn hóa của thành phố. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Thành phố đã phối hợp chuẩn bị các chương trình tham quan miễn phí tại các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật và một số thiết chế văn hóa.

Giới thiệu các điểm đến, hoạt động văn hóa, du lịch đặc trưng để vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và những người tham dự Đại hội có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, con người Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về hậu cần và lưu trú tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Lực lượng tình nguyện viên cũng được huy động tham gia đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông và cung cấp thông tin cho các đoàn. Qua đó, mong muốn các đoàn khi rời Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhớ đến sự tận tình của tình nguyện viên, những chuyến xe thuận tiện, nơi lưu trú phù hợp và những trải nghiệm văn hóa trong thời gian tham gia Đại hội.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc tổ chức ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, với màn rước đuốc trên sông Sài Gòn. Lễ bế mạc diễn ra ngày 12/12 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Trước lễ khai mạc, các môn bóng bàn, muay, karate và hai nội dung marathon nam, nữ được bố trí thi đấu theo kế hoạch. Điều này đòi hỏi hệ thống điều hành, chuyên môn và hậu cần phải sẵn sàng ngay từ khi Đại hội bắt đầu.

Với Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội lần này là dịp đánh giá năng lực phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức và lực lượng phục vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính.