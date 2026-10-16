Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt 12 đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Ra mắt Đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 12 đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung, với tổng cộng 364 học sinh.

Theo bà Phạm Thị Bé Hiền, Trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, 12 đội dự tuyển sẽ được bồi dưỡng trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trong thời gian 10 tuần, từ ngày 19/10 đến ngày 19/12/2026. Trong đó, trong thời gian tham gia bồi dưỡng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các thành viên đội dự tuyển thuộc các Trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 sẽ lưu trú tại Ký túc xá của Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí kinh phí xe đưa đón các thành viên đội dự tuyển di chuyển theo kế hoạch bồi dưỡng của từng môn học và hỗ trợ kinh phí nơi lưu trú và kinh phí ăn trưa cho các thành viên và các chi phí cơ sở vật chất (điện, nước, ...) phục vụ công tác bồi dưỡng.

Ra mắt Đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý.

Bà Phạm Thị Bé Hiền chia sẻ, quá trình các em tham dự học tập bồi dưỡng đội tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đánh giá quá trình học tập (chuyên cần, thái độ học tập, năng lực của các thành viên đội dự tuyển trong thời gian bồi dưỡng,...) để chọn lựa những học sinh ưu tú nhất tham gia đội tuyển chính thức học sinh giỏi Thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.

Lễ ra quân đội tuyển chính thức học sinh giỏi thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027 dự kiến được tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào ngày 20/12.

Phát biểu động viên học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của thành phố, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 364 học sinh trong đội tuyển là những học sinh suất sắc nhất được tuyển chọn từ 4.625 học sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển của thành phố - Kỳ thi chọn đội tuyển có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Phong khẳng định, 364 học sinh trong đội tuyển là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và ngành giáo dục thành phố. Vì vậy, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi, với số lượng giải cao, nhiều giải cao và có học sinh đạt giải khu vực, quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đó, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị các Phòng chuyên môn của Sở nghiêm túc triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia bồi dưỡng tốt nhất, tạo tâm thế thoải mái nhất cho học sinh. Đồng thời theo dõi sát sao, động viên kịp thời giáo viên, chuyên gia bồi dưỡng để làm sao mỗi tiết bồi dưỡng đều phải có chất lượng. Kịp thời đề xuất các giải pháp, cách làm hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu cao nhất cho công tác bồi dưỡng.

Đối với hiệu trưởng các trường có học sinh dự đội tuyển, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị hiệu trưởng phối hợp thật tốt với các phòng chuyên môn liên quan đến việc bồi dưỡng đội tuyển; Tạo điều kiện cho các em tham gia đầy đủ các buổi tập, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh. Đặc biệt, có trách nhiệm sắp xếp dạy bổ sung cho các em lượng liến thức đối với các bộ môn còn lại.

Với riêng học sinh tham gia đội tuyển, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mỗi em là 1 suất của đội tuyển thành phố nên nhiệm vụ trách nhiệm rất cao, thời gian bồi dưỡng không nhiều đòi hỏi nỗ lực lớn của mỗi học sinh.

"Các em cố gắng tham gia đầy đủ các buổi tập, đặc biệt là học sinh khu vực 2, 3 thì khắc phục khó khăn trong khoảng thời gian xa gia đình, nhà trường, dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện. Vừa học từ thầy cô, học qua bạn bè, sắp xếp kiến thức, học tập khoa học. Mỗi đội tuyển các em cầnhọc tập theo tinh thần đồng đội, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau làm nên kỳ tích cho Thành phố Hồ Chí Minh…", ông Nguyễn Văn Phong nhắn nhủ.

Kết quả đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Thành phố năm học 2026-2027, bên cạnh những trường THPT đã có thương hiệu, truyền thống trong giáo dục mũi nhọn của thành phố như khối trường chuyên, gồm: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương, THPT chuyên Lê Quý Đôn, và 1 số trường THPT thường là THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Gia Định, danh sách năm nay còn có sự góp mặt của nhiều trường THPT thường, không ít trong số đó nằm ở khu vực vùng ven, ngoại thành, điều kiện dạy học còn khó khăn.

Có thể kể đến như THPT Ngô Quyền, phường Tân Mỹ; THPT Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì; THPT Trung Phú, xã Phú Hòa Đông; THPT Võ Thị Sáu, phường Gia Định; THPT Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định; THPT Nguyễn Huệ, phường Long Bình; THPT Trần Hưng Đạo, phường An Nhơn; THPT Nguyễn Công Trứ, phường Thông Tây Hội. Điều đặc biệt, một số trường khu vực 3 cũng lần đầu góp mặt trong danh sách: THPT Võ Thị Sáu - Bà Rịa Vũng Tàu; THPT Vũng Tàu.

Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu vui trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở những đơn vị còn được xem là vùng khó, mà hơn hết khẳng định rằng khoảng cách giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn thành phố đã ngày càng được rút ngắn bằng nỗ lực tự thân của từng nhà trường, học sinh và đội ngũ. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 dự kiến được tổ chức cuối tháng 12/2026.