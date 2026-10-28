Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu

Chính quyền bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) hôm nay (28/10) cho biết, ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục ngôi nhà bị hư hại sau khi cơn bão có tên là Arnab, với sức gió lên tới gần 130 km/giờ, mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào bờ biển phía đông nam nước này.