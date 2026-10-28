Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu
Chiều 28/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và giải quyết các vấn đề khó khăn, tồn tại của Thành phố.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-quyet-tam-hoan-thanh-cac-muc-tieu-10440924.html