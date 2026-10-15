Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Áp lực quý 4 rất lớn khi GRDP phải tăng 13,23%

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng qua vẫn đạt đà tăng trưởng khá.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, đóng góp khoảng 23,4% quy mô kinh tế cả nước. Thu ngân sách của thành phố chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn FDI cả nước. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công lần đầu tiên đạt 75,5% kế hoạch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công tác giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rõ rệt, thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao) và giải ngân được 111.494 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,5% tính đến hết tháng 9. Bên cạnh đó, thành phố cũng quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho 252/921 dự án tồn đọng kéo dài.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho rằng, kết quả này vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, áp lực quý IV rất lớn khi GRDP phải tăng 13,23% và giải ngân đầu tư công phải hoàn thành 100%.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính về thu ngân sách và khơi thông nguồn lực; giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư. Đồng thời, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Cùng với đó là phát huy nguồn lực từ các dự án lớn, với sự vào cuộc, tập trung nguồn lực của các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, thu ngân sách và khơi thông nguồn lực với mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, hiện thành phố đã đạt khoảng 80%, phần còn lại phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm.

Tiếp đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố cần huy động khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, phần còn lại từ khu vực tư nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn khẩn trương triển khai những dự án đã ký kết.

Về xử lý vướng mắc, 100% dự án thuộc diện rà soát đã được tháo gỡ hoặc có định hướng giải quyết. Từ nay đến cuối năm, thành phố đặt mục tiêu xử lý toàn bộ vướng mắc còn lại, đồng thời đưa hơn 5% số dự án vào hoạt động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cam kết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Bàn giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực và cải thiện rõ qua từng quý.

Để cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng, GRDP quý IV phải tăng khoảng 13,23% so với cùng kỳ. Đây là mục tiêu rất thách thức, nhất là khi kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Hoàng thông tin thêm, số liệu từ năm 2023 đến nay cho thấy tăng trưởng quý IV của thành phố luôn cao hơn quý III, trung bình khoảng 1,5%. Riêng quý IV các năm 2023 và 2025, mức tăng so với quý trước đạt 2,1%. Nguyên nhân là quý IV thường là cao điểm sản xuất, tiêu dùng và cung ứng hàng hóa phục vụ lễ, Tết. “Nếu quý IV lặp lại mức tăng trưởng như năm 2025, thành phố có thể tiến sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Hoàng nhận định.

Về giải pháp, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư toàn xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần tập trung đấu giá, nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu hơn 181.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ thuế, nhất là các khoản liên quan đất đai, cùng khoảng 10.000 tỷ đồng tạm ứng ngân sách đến hạn.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đề xuất rà soát các dự án nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cũng như các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng-chuyển giao để ghi thu ngân sách ngay trong năm nay.

Với xuất nhập khẩu, thành phố tiếp tục đồng bộ các giải pháp thuận lợi hóa thương mại, chống thất thu, phối hợp doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để giảm thời gian và chi phí logistics.