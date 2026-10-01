Thành phố Hồ Chí Minh quy tập được 682 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được duy trì liên tục tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 30/9, các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm tại khu B, mở rộng phạm vi đào, kiểm tra các vị trí.

Hơn 500m3 đất đã được xử lý trong ngày, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động nhiều phương tiện cơ giới phục vụ đào, vận chuyển đất và triển khai các phần việc tại khu vực tìm kiếm.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/9, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 682 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 301 bộ có di vật.

Trong tổng số hài cốt được phát hiện, 649 bộ được quy tập tại các vị trí riêng lẻ. 33 bộ còn lại được tìm thấy tại tám vị trí mộ chung ở cả hai khu A và B.

Hiện, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi, kiểm tra các vị trí tại khu B để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.