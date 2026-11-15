Thành phố Hồ Chí Minh: Phường Tân Định tái hiện không gian văn hóa chợ xưa

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình do Liên khu phố 1, 2, 3, phường Tân Định phối hợp tổ chức với chủ đề “Giữ gìn bản sắc-Gắn kết nghĩa tình” thu hút đông đảo bà con đến tham dự, cùng trải nghiệm các hoạt động văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Đây còn là dịp để các khu phố, người dân trên địa bàn ôn lại truyền thống, sẻ chia kết quả triển khai thực hiện các phong trào thiết thực xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.

Trên tuyến đường Đặng Dung không dài, Ban tổ chức đã tái hiện không gian văn hóa chợ xưa-con đường di sản tình báo Biệt động” để người dân có dịp sống với ký ức không gian đô thị một thời.

Trao tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường Tân Định. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Không gian văn hóa-chợ xưa được chia làm ba khu vực chính gồm quầy nón lá, quầy guốc mộc và quầy hàng xưa. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những khu chợ Sài Gòn trong thập niên 1960-1970, không gian giới thiệu các sản phẩm, vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống sinh hoạt và hoạt động mua bán của người dân đô thị một thời.

Thông qua cách bài trí và giới thiệu sản phẩm, chương trình mong muốn tái hiện một phần diện mạo chợ xưa, đưa những hình ảnh quen thuộc của đời sống đô thị trong quá khứ trở lại gần hơn với công chúng. Đây cũng là dịp để các thế hệ cùng chia sẻ ký ức, tìm hiểu về nếp sống và văn hóa tiêu dùng của người Sài Gòn qua từng giai đoạn lịch sử.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tham quan di sản, thưởng lãm bộ sưu tập tranh sơn mài của họa sĩ Việt Anh, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm tiện ích số phường Tân Định. Chuỗi hoạt động góp phần kết nối các thế hệ, phát huy giá trị di sản lịch sử và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong cộng đồng.

Người dân tìm hiểu nghề truyền thống đóng guốc mộc. (Ảnh: TUYẾT HOÀNG)

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tân Định cho biết, bản sắc địa phương hiện diện trong di sản, kiến trúc, ẩm thực và cách người dân quan tâm hàng xóm, giữ gìn môi trường, giúp đỡ người khó khăn. Những nghĩa cử bình dị góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu phố đáng sống.

“Các khu phố cần tiếp tục đổi mới phương thức vận động, gần dân, sát dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến người dân. Địa phương chú trọng tiếp cận các hộ thuê trọ, cư dân chung cư, người cao tuổi, người yếu thế và những người ít có điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đồng; kịp thời nắm bắt, giải quyết hoặc phản ánh các vấn đề phát sinh”, ông Lê Đức Thanh nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Định đề nghị, mỗi khu phố lựa chọn ít nhất một công trình, mô hình hoặc phần việc thiết thực trong năm 2027, xuất phát từ nhu cầu thực tế. Mỗi phần việc phải xác định rõ mục tiêu, người phụ trách, tiến độ, kết quả; phát huy sự tham gia, đóng góp, giám sát của người dân để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Người dân tham gia các trò chơi dân gian. (Ảnh: TUYẾT HOÀNG)

Bên cạnh kết quả đạt được, phường ghi nhận những vấn đề người dân còn trăn trở như không gian sinh hoạt cộng đồng chật hẹp, một số hẻm nhỏ và hạ tầng xuống cấp; công tác chiếu sáng, thoát nước có nơi chưa đồng bộ. Việc kết nối cư dân chung cư, người lao động bận mưu sinh cũng cần được quan tâm.

Cùng với đó, tại ngày hội, nhiều phần quà đã được Ban tổ chức trao tặng cho các hộ dân còn khó khăn trên địa bàn. Bà Trần Thị Bảy, ngụ khu phố 6, phường Tân Định, bày tỏ vui mừng khi nhận được phần quà hỗ trợ. Bà Bảy cho biết, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa với bà con, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của địa phương và cộng đồng, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà góp phần hỗ trợ sinh hoạt, đồng thời là nguồn động viên để người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Qua những việc làm cụ thể, tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa, giúp bà con cảm nhận sự gần gũi, gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.

Không gian đô thị xưa được tái hiện. (Ảnh: TUYẾT HOÀNG)

Ông Nguyễn Văn Khen, 84 tuổi, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn, cho biết, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân gặp gỡ, thắt chặt tình cảm và củng cố sự gắn bó trong cộng đồng. Đây là truyền thống tốt đẹp cần tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ, phát huy trong cuộc sống hôm nay.

Được biết, chuẩn bị cho ngày hội năm nay, khu phố 1 đã vận động gần 200 phần quà chăm lo các hộ khó khăn, hỗ trợ học bổng và thẻ bảo hiểm y tế. Người dân còn tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện công trình “Thành phố muôn sắc hoa” tại đường Hoàng Sa cùng các tuyến hẻm cờ. Những công việc ban đầu chưa thuận lợi từng bước nhận được sự đồng thuận nhờ kiên trì giải thích, lắng nghe, vận động.

Tại khu phố 2, hoạt động chăm lo được duy trì với gần 100 phần quà nhân các dịp lễ, Tết; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Khu phố phối hợp tổ chức khám sức khỏe tại nhà và tại chung cư cho người cao tuổi, người khuyết tật; xây dựng đường cờ, hẻm hoa, giữ gìn bia truyền thống Xóm Chùa và hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại điểm sinh hoạt cộng đồng.

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Trong khi đó, cán bộ, người dân khu phố 3 hưởng ứng các phong trào “Tân Định-Chung một tấm lòng”, “Tân Định-Ngôi nhà xanh thân thiện”, tham gia xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, giữ gìn mỹ quan đô thị. Những kết quả này có sự đóng góp của lực lượng làm công tác khu phố, các đoàn thể, nhà hảo tâm, cơ sở kinh doanh và người dân.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định tổ chức giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Đại diện bảo tàng cho biết, đơn vị tham gia ngày hội nhằm chia sẻ lịch sử hoạt động, chiến đấu của lực lượng Biệt động Sài Gòn, giúp người dân hiểu hơn những hy sinh, đóng góp của các chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu, người dân được kết nối với ký ức hào hùng một thời qua những câu chuyện của nữ chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa, Lại Thị Kim Túy, cựu chiến sĩ quân báo Hồ Duy Hùng và thân nhân các gia đình có công. Qua đó, bảo tàng mong muốn đưa lịch sử đến gần cộng đồng, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống trong thế hệ trẻ hôm nay.