Thành phố Hồ Chí Minh: Phường Tân Định đẩy mạnh chuyển đổi số

Các cổ động viên ủng hộ nhiệt tình cho các đội thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Ủy ban nhân dân phường Tân Định vừa phối hợp Ban Xây dựng Đảng phường tổ chức vòng chung kết Hội thi “Chi bộ số-Khu phố số” hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn phường với chủ đề “Thực hành số và bản lĩnh Khu phố số”.

Đối với phường Tân Định, chuyển đổi số cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực từ mỗi chi bộ, mỗi khu phố và từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân. Trong đó, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” và lan tỏa những sáng kiến phù hợp với thực tiễn địa phương có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tặng hoa cho Ban giám khảo hội thi. (Ảnh: LINH BẢO)

Chính vì thế, mục đích của hội thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng số, khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tại cơ sở; đồng thời tìm kiếm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và giải pháp thiết thực trong xây dựng “Chi bộ số”, “Khu phố số”.

Tại vòng 1, hội thi đã được tiến hành bằng hình thức thi trực tuyến trên Ứng dụng Tân Định Số đã thu hút được hơn 800 lượt đăng ký với 3000 lượt dự thi.

Trong vòng chung kết, 15 đội tuyển vô cùng xuất sắc đến từ 15 khu phố trên địa bàn phường Tân Định đã mang đến những phần thi hấp dẫn trong sự cổ vũ, hò reo của hơn 300 cổ động viên.

Phần giới thiệu của đội khu phố 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Hội thi gồm 3 phần thi, trong đó phần thi thứ nhất mang tên “Dấu ấn khu phố số”. Mỗi đội thi thực hiện 1 video clip ngắn với thời gian clip tối thiểu 1 phút và tối đa 1 phút 30 giây. Nội dung các video clip tập trung giới thiệu về nét đặc trưng của khu phố và kết quả hoạt động, mô hình, sáng kiến hoặc kết quả ứng dụng chuyển đổi số tại khu phố.

Phần thi thứ hai mang tên “Thử thách số-Bản lĩnh số”, các đội thi được bốc thăm 1 trong 5 nhiệm vụ do Ban tổ chức chuẩn bị gồm: Truyền thông Nghị quyết, Giai điệu quê hương, Công dân số, Chi bộ gần dân, Từ ý tưởng đến hành động.

Trong phần thi thứ ba “Giải quyết tình huống chuyển đổi số tại cơ sở”, các đội thi lần lượt bốc thăm 1 câu hỏi (nằm trong 16 câu hỏi do Ban tổ chức chuẩn bị) và trả lời xử lý tình huống.

Ông Võ Văn Hai, khu phố 13, phường Tân Định đánh giá cao Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội thi “Chi bộ số-Khu phố số” lần này. Đây là dịp để các khu phố giao lưu, học hỏi lẫn nhau về những cách làm hay trong công tác triển khai, thực hiện chuyển đổi trên địa bàn dân cư. “Trong thời đại công nghệ số hiện nay, mỗi người dân cần phải nâng cao trình độ, kiến thức vì nếu không chúng ta sẽ bị lạc hậu với các nước”, ông Võ Văn Hai chia sẻ.

Các đội trong phần giới thiệu. (Ảnh: LINH BẢO)

Theo ông Võ Văn Hai, công tác triển khai chuyển đổi số đến từng người dân tại khu phố ban đầu có những khó khăn, nhất là đối với những người cao tuổi. Tuy nhiên, bằng sự tận tình của các tình nguyện viên, mọi người đã dần quen thuộc và đón nhận công nghệ một cách tự tin hơn.

Là Bí thư Chi bộ khu phố 15, phường Tân Định, ông Trương Văn Đức đến hội thi từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà. Ông chia sẻ, hội thi “Chi bộ số-Khu phố số” giúp người dân và cán bộ nâng cao nhận thức, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước với những công dân số toàn diện.

Nhắc đến việc triển khai công tác chuyển đổi số ở khu phố mình, ông Trương Văn Đức cho biết, thời gian đầu nhiều người dân còn bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn do tuổi tác. Tuy nhiên, các cán bộ hưu trí vẫn chủ động khắc phục hạn chế để thích ứng với công nghệ mới.

“Để hỗ trợ cộng đồng, các tổ dân phố đã cử đảng viên đến tận nhà hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các ứng dụng số qua những kênh liên lạc trực tuyến. Bản thân tôi cũng tiên phong ứng dụng công nghệ để quản lý đảng viên và thúc đẩy mô hình họp không giấy tờ đạt hiệu quả”, ông Trương Văn Đức cho hay.

Giải Nhất thuộc về đội khu phố 10, hai giải Nhì thuộc về đội khu phố 3 và khu phố 5. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Tân Định, sau một năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTrHĐ/ĐU ngày 18/8/2025 của Đảng ủy phường Tân Định về tích cực chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và khoa học công nghệ hiện đại tại phường giai đoạn 2025-2030, phường có 17 chỉ tiêu và 16 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 1 chỉ tiêu và 2 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Phường Tân Định đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các thiết bị được vận hành ổn định, kết nối thông suốt với các nền tảng số dùng chung của thành phố, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy vi tính có kết nối Internet; trang bị chữ ký số công vụ được triển khai phục vụ xử lý công việc trên môi trường điện tử. Phường đồng thời bố trí thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến tại 2 phòng họp, đáp ứng yêu cầu tổ chức các cuộc họp trực tuyến và duy trì hệ thống phòng họp không giấy.

Hội thi thật sự trở thành ngày hội của người dân phường Tân Định. (Ảnh: LINH BẢO)

Đặc biệt, phường Tân Định tập trung phát triển công dân số, xã hội số gắn với nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và tạo điều kiện để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ, tiện ích số trong đời sống hằng ngày. Ngày 30/7, phường tổ chức Hội nghị triển khai thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng theo các khu phố mới và tập huấn chương trình “Bình dân học vụ số” năm 2026, với hơn 100 người tham dự.

Công tác phổ cập định danh điện tử và hỗ trợ người dân khai thác các nền tảng số được triển khai thường xuyên thông qua hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các mô hình hỗ trợ tại cơ sở như “Đội hình đồng hành cùng nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến”, “Tháng cao điểm phục vụ nhân dân” và “Đội hình tình nguyện hỗ trợ xây dựng Kho dữ liệu số”. Tính đến tháng 10/2026, toàn phường có 32.797/35.765 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 91,7%.

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Tân Định đánh giá, kết quả trên đạt được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự chủ động tham mưu, phối hợp của các cơ quan, đơn vị; việc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, gắn ứng dụng công nghệ với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, việc từng bước hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường đào tạo, tập huấn và phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chương trình, nâng cao nhận thức và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.