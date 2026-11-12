Thành phố Hồ Chí Minh: Phú Lợi nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đại diện khu phố thông tin, kiến nghị đến lãnh đạo phường Phú Lợi. (Ảnh: NHẬT MINH)

Lắng nghe, giải quyết những vấn đề phát sinh từ khu dân cư

Ngày 12/11, Thường trực Đảng ủy phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban với chi bộ 14 khu phố quý IV năm 2026 nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các chi bộ sau sắp xếp, đồng thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Theo báo cáo từ phường Phú Lợi, từ ngày 1/7/2026, sau khi thực hiện sắp xếp, 14 chi bộ khu phố đã từng bước ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt và triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh nhà trọ tiếp tục phát triển. Công tác vận động nhân dân tham gia các loại quỹ, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được các khu phố quan tâm thực hiện.

Đáng chú ý, phong trào thi đua Dân vận khéo tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm thiết thực, gắn với các mô hình trọng tâm của Đảng ủy phường như “Khu nhà trọ 3 An, 4 Tốt, 5 Nghĩa tình”, “Khu nhà trọ không ma túy” và “Hồ sơ nghĩa tình số”. Một số mô hình hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy chuyển đổi số tại cộng đồng cũng được triển khai, như “Chi hội số”, “Gia đình số”, “Tổ hướng dẫn công nghệ số” và chuyên mục “Phụ nữ Phú Lợi - bắt nhịp số, mỗi kỳ một kỹ năng số”.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức. Nổi bật là việc kết nối, hỗ trợ đỡ đầu 3 trẻ em mắc bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 30 triệu đồng; triển khai mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại khu phố Phú Hòa 7 và mô hình “Kết nối y tế vì sức khỏe cộng đồng”.

Trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, đại diện các chi bộ khu phố đã nêu nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến công tác xây dựng Đảng và đời sống nhân dân.

Trong đó, những nội dung được quan tâm gồm công tác phát triển đảng viên, tiến độ làm sạch dữ liệu đảng viên, triển khai khám sức khỏe toàn dân, nắm bắt dư luận xã hội và những khó khăn trong việc nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với nơi cư trú trên môi trường điện tử.

Các ý kiến, kiến nghị được Thường trực Đảng ủy và đại diện các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Qua đó, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn khu dân cư được làm rõ, giúp các chi bộ thống nhất phương hướng xử lý và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phú Lợi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của cấp ủy, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận trong hơn 4 tháng triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Ông Long cho biết, sau sắp xếp, địa bàn các khu phố rộng hơn, khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Tuy nhiên, các chi bộ đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp hoạt động và triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi cũng đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển và quản lý đảng viên; thực hiện tốt việc quản lý địa bàn, quản lý dân cư, cập nhật và làm sạch dữ liệu đảng viên.

Mỗi bí thư chi bộ cần phát huy vai trò nêu gương, chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, không để các khó khăn, vướng mắc tại khu dân cư kéo dài.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, yêu cầu Ủy ban nhân dân phường phối hợp các ngành chuyên môn tiếp tục triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ toàn dân, tổ chức khám vét đối với những trường hợp chưa được khám, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng cần được tăng cường, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là trong những tháng cuối năm.

Đặc biệt, hướng đến Tết Nguyên đán năm 2027, Bí thư phường Phú Lợi yêu cầu các cơ quan chuyên môn và 14 khu phố chủ động rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp yếu thế để xây dựng phương án chăm lo phù hợp, kịp thời.

Thông qua hội nghị giao ban, Thường trực Đảng ủy phường Phú Lợi tiếp tục khẳng định việc hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc duy trì trao đổi trực tiếp với các chi bộ không chỉ giúp nắm bắt sát tình hình thực tiễn mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của từng tổ chức đảng, cán bộ ở cơ sở, qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.