Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống ma túy từ cơ sở

Công an xã Tân Nhựt trong một chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy đến các học sinh trên địa bàn xã. (Ảnh: CTV)

Từ việc xây dựng lộ trình 39/39 khu phố không ma túy tại phường Tân Bình, ra mắt các mô hình phòng, chống ma túy ở khu dân cư tại phường Hiệp Bình đến tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện ma túy cho học sinh tại xã Tân Nhựt cho thấy, các cơ quan, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

Xây dựng thế trận từ cơ sở

Triển khai thực tế, nhiều địa phương đang cụ thể hóa mục tiêu phòng, chống ma túy bằng những kế hoạch và mô hình thiết thực, sáng tạo.

Tại phường Tân Bình, địa phương này thực hiện ký kết phối hợp triển khai công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giữa các cơ quan, đơn vị với mục tiêu hoàn thành 12 khu phố (đạt 30,7%) không ma túy; năm 2027 và 2028, mỗi năm tiếp tục xây dựng thêm 12 khu phố; đến năm 2029 hoàn thành 3 khu phố còn lại. Năm 2030 sẽ tập trung giữ vững kết quả, không để ma túy tái xâm nhập địa bàn.

Công an xã Tân Nhựt triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa tác hại của ma túy, tội phạm mạng đến các bạn trẻ. (Ảnh: CTV)

Ông Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình nhìn nhận: Tội phạm ma túy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng ma túy, chất kích thích xâm nhập học đường và các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, khách sạn, karaoke. Vì vậy, giải pháp cắt đứt nguồn cung, triệt xóa tận gốc các tụ điểm phức tạp, không để tội phạm ma túy có nơi hoạt động có ý nghĩa quan trọng.

Phường Tân Bình cũng huy động các đoàn thể chính trị-xã hội, Ban điều hành các khu phố phát huy vai trò sâu sát địa bàn, xây dựng các mô hình phòng ngừa thực chất, có kiểm tra và giám sát theo hướng các khu phố nắm chắc tình hình từng hộ dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và tố giác tội phạm.

Công an phường Hiệp Bình triển khai thí điểm mô hình "Con đường không ma túy". (Ảnh: CTV)

Tại phường Hiệp Bình, công tác phòng ngừa ma túy được cụ thể hóa bằng việc ra mắt 3 mô hình thí điểm tại khu phố 27 gồm: “Chung cư không ma túy” tại chung cư Mỹ An, “Nhà trọ không ma túy” tại nhà trọ số 49/10 đường 19 và “Con đường không ma túy” trên tuyến đường 19.

Thông qua các mô hình, lực lượng Công an trực tiếp tuyên truyền về tác hại ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội; hướng dẫn người dân nhận diện nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong các giải pháp đồng bộ về phòng, chống ma túy, việc chuyển mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm và người dân làm chủ thể tham gia được chú trọng triển khai tại nhiều địa phương. Khi mỗi khu phố, chung cư, nhà trọ và tuyến đường đều có cơ chế tự phòng ngừa, tự quản, lực lượng chức năng sẽ có thêm nguồn thông tin và sự phối hợp cần thiết để phát hiện, xử lý vi phạm.

Kết hợp đấu tranh và phòng ngừa lâu dài

Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 12/12/2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030, trong đó phòng ngừa ma túy trong giới trẻ và trường học là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai quyết tâm này, các cơ quan, đơn vị xác định và đề ra nhiều giải pháp ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, bảo vệ thanh thiếu niên trước những phương thức dụ dỗ ngày càng tinh vi.

Tại xã Tân Nhựt, chương trình “School tour-Trường học an toàn” do Công an Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương phối hợp triển khai đã đưa nhiều kiến thức, thông điệp phòng, chống ma túy và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động.

Cơ quan chức năng tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án liên quan ma túy. (Ảnh: CTV)

Thượng tá Trần Anh Thanh, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trước nguy cơ người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, chỉ xử lý vi phạm là chưa đủ, gia đình và nhà trường chính là lớp bảo vệ đầu tiên đối với người trẻ. Công tác tuyên truyền cần đưa pháp luật đến trực tiếp với người trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm, tương tác, giúp các em hình thành khả năng nhận diện cạm bẫy, rèn bản lĩnh và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

Để nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa, hình thức tuyên truyền cũng được triển khai bằng các hình thức gần gũi, dễ hiểu, giúp học sinh không chỉ biết tác hại của ma túy mà còn có khả năng nhận diện nguy cơ, ứng phó với tình huống cụ thể và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tác hại của ma túy để người trẻ nhận biết và nâng cao nhận thức phòng ngừa. (Ảnh: CTV)

Tại các buổi tuyên truyền, những tên gọi như “Pod Chill”, “nước vui”, “bánh cần”,… được các báo cáo viên chia sẻ, thảo luận giúp người trẻ nhận diện nguy cơ chất gây nghiện được ngụy trang tinh vi, khó phát hiện. Học sinh được hướng dẫn không tùy tiện nhận hoặc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không thử chất lạ theo lời rủ rê và tránh xa môi trường tiềm ẩn nguy cơ.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội được chú trọng. Thành phố xác định phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong phòng, chống ma túy.

Các đại biểu cắt băng khánh thành mô hình về phòng, chống ma túy. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát huy các kết quả đạt được, Công an thành phố xác định, công tác phòng ngừa tiếp tục phải gắn chặt với tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, cả trên thực địa và không gian mạng; nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hoạt động phạm tội có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao. Yêu cầu đặt ra là không chỉ xử lý người trực tiếp vi phạm mà phải mở rộng điều tra, triệt phá đường dây, truy xét đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các mắt xích liên quan.

Ở cơ sở, địa phương thực hiện rà soát, lập danh sách, phân công trách nhiệm quản lý đối tượng; nhận diện các điểm nghi vấn, địa bàn phức tạp để chủ động triển khai giải pháp xử lý. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai được tăng cường, gắn với khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành phố cũng đặt mục tiêu triển khai mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng ở 95% xã, phường, đặc khu; bảo đảm 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đáp ứng điều kiện theo quy định. Người cai nghiện được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh và tham gia các hoạt động lao động, trị liệu nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng tự lập.