Thành phố Hồ Chí Minh: Phối hợp thực chiến bảo vệ hệ thống thông tin thiết yếu

Lãnh đạo Cục An ninh mạng Bộ Công an tặng hoa cho Ban Tổ chức Chương trình. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 24/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Chương trình “Diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” với sự phối hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và các đơn vị chuyên môn. Chương trình diễn ra từ ngày 24-28/9 nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ và nâng cao khả năng ứng phó trước các nguy cơ tấn công mạng đối với hệ thống thông tin cấp nước, giáo dục, y tế của Thành phố.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đảm bảo an ninh mạng là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Hoạt động diễn tập thực chiến giúp các lực lượng kiểm chứng hiệu quả phương án phòng thủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trước các nguy cơ tấn công mạng.

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo Đại tá Lê Công Anh, chương trình được tổ chức trên các hệ thống thông tin đang vận hành thực tế. Đây không đơn thuần là tập huấn kỹ thuật mà là dịp kiểm tra, đánh giá toàn diện cũng như rèn luyện năng lực thực tế; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nâng cao khả năng tự phòng thủ cũng như xử lý các sự cố.

Tại Việt Nam, thống kê cho thấy năm 2025 có 552.000 cuộc tấn công mạng, trong đó xu hướng là chuyển từ số lượng sang tấn công có chủ đích; 52,3% tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam thừa nhận bị tổn hại; 8.000 tỷ đồng thiệt hại tài chính trực tiếp từ lừa đảo trực tuyến.

Báo cáo tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội phạm mạng đang hoạt động ở qui mô công nghiệp, với tốc độ tấn công nhanh hơn nhờ các công cụ tự động. Với các lỗ hổng nghiêm trọng, hoạt động khai thác có thể xuất hiện trong vòng 24 - 48 giờ kể từ khi thông tin về lỗ hổng được công bố. “Thời gian vàng” để vá lỗi thủ công đã không còn nên cần nâng cao năng lực chủ động phòng thủ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Hậu, những khung pháp lý mới tại Việt Nam như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Trí tuệ nhân tạo, Công ước Hà Nội đang cho thấy những tín hiệu tích cực, khi trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận giảm 56% số vụ lừa đảo trực tuyến, giảm 38% thiệt hại tài chính. Tuân thủ pháp lý không còn là gánh nặng thủ tục, mà là lợi thế cạnh tranh và nền tảng cốt lõi của kiến trúc phòng thủ.

Chương trình diễn tập thực chiến năm 2026 được thực hiện trên 3 hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực thiết yếu gồm: Hệ thống thông tin dịch vụ cấp nước Sài Gòn; cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố; nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Hoạt động diễn tập được tổ chức theo mô hình Red Team/Blue Team. Trong đó, Red Team là lực lượng tấn công, thực hiện các kỹ thuật kiểm thử trong phạm vi được phê duyệt; qui tụ các cán bộ, chuyên gia của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Đồng Nai, các doanh nghiệp an ninh mạng và cơ sở đào tạo công nghệ.

Blue Team là lực lượng phòng thủ, thực hiện giám sát, phát hiện, ngăn chặn và khắc phục sự cố; gồm đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản trị vận hành Trung tâm dữ liệu Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng chuyên trách của các cơ quan chủ quản 3 hệ thống mục tiêu.

Thao trường diễn tập được thiết kế thành 6 khu vực thi đấu dành cho 6 đội Red Team và 1 khu vực tác chiến dành cho Blue Team, với không gian và hạ tầng độc lập. Toàn bộ quá trình diễn tập được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các hệ thống đang vận hành, không làm gián đoạn dịch vụ ngoài phạm vi cho phép và có phương án kiểm soát rủi ro, sao lưu, phục hồi khi cần thiết./.