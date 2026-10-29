Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Các đại biểu tham gia thảo luận tổ chiều 29/10. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Quy hoạch tốt giúp quản lý, điều hành hiệu quả

Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là nội dung được nhiều đại biểu góp ý. Các ý kiến đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng tình với định hướng đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy chất lượng sống của người dân làm trọng tâm.

Về tổ chức không gian, một số ý kiến đề nghị xác định cụ thể hơn vai trò, chức năng và mối liên kết giữa các khu vực. Cần đánh giá cơ sở khoa học, tính dự báo và các lựa chọn chiến lược; bảo đảm đồng bộ giữa sử dụng đất, giao thông, hạ tầng xã hội và phân bố dân cư; xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kết nối, dự án ưu tiên và lộ trình thực hiện nhằm khai thác tối đa các nguồn lực.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh cần có giải pháp đồng bộ, căn cơ đối với vấn đề ngập lụt và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông.

Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau sắp xếp, thành phố có quy mô rộng lớn hơn và dân số đông hơn cùng với đó là dư địa phát triển, nguồn lực cũng tăng lên. Do đó, quy hoạch tổng thể được xây dựng trên tinh thần phát huy lợi thế từng vùng để tạo nên sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả nguồn lực trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm và đầu tư xây dựng quy hoạch. Ông so sánh giống như xây một căn nhà đẹp, hiện đại phải có bản thiết kế để không bị lạc hậu, lãng phí. Đối với quy hoạch Thành phố cũng vậy. Quy hoạch tốt giúp Thành phố có định hướng, điều hành quản lý hiệu quả, tránh lãng phí. Thành phố đã thuê những đơn vị tư vấn có uy tín trên thế giới phối hợp với đơn vị của Bộ Xây dựng để có bản quy hoạch tốt nhất với tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đề nghị các địa phương quan tâm để trong quá trình điều hành, vận hành, chỉ đạo công việc thường xuyên của mình, trong việc kêu gọi các dự án đầu tư phải căn cứ vào quy hoạch chung, kiểm soát chặt chẽ, có tầm nhìn và vì lợi ích chung của Thành phố, góp phần xây dựng Thành phố trở thành siêu đô thị xứng tầm khu vực và thế giới.

Tái định cư phải bảo đảm chất lượng sống của người dân được tăng lên

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng quan tâm tới vấn đề tái định cư hiện nay khi thành phố đang triển khai rất nhiều công trình trọng điểm. Một số ý kiến lưu ý tiến độ bàn giao mặt bằng và việc bố trí tái định cư chưa đồng bộ; nơi ở mới xa địa bàn cũ có thể ảnh hưởng sự đồng thuận của người dân.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận chia sẻ tại phiên thảo luận tổ chiều 29/10. ﻿(Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận cho rằng, cần rà soát nhu cầu, sớm xác định quỹ nhà cụ thể, quan tâm tái định cư tại chỗ và đẩy nhanh thủ tục các dự án nhà ở liên quan.

Bà Nga cho rằng, việc tái định cư cho người dân không chỉ là bảo đảm có một chỗ ở mà còn cần quan tâm tới không gian sống tiện ích, bảo đảm chất lượng sống của người dân được tăng lên, và cần quan tâm tới cả các yếu tố về văn hóa. Nếu có phương án tái định cư khả thi thì việc triển khai dự án sẽ tốt hơn, nhanh hơn.

Có ý kiến đề nghị quy định chuyển tiếp chặt chẽ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa các dự án triển khai ở thời điểm gần nhau, bảo đảm công bằng, hạn chế so bì, khiếu kiện. Địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn cần được tăng cường cán bộ chuyên môn để xử lý hồ sơ trong giai đoạn cao điểm.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh thời gian qua, người dân thành phố đã sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện triển khai nhiều dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, điển hình như Dự án rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên.

Sự chia sẻ của người dân đã góp phần giúp Thành phố đẩy nhanh các dự án, cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường, qua đó từng bước tạo không gian sống xanh, sạch và an toàn hơn cho người dân. Cũng từ đó, Thành phố từng bước triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước và không ma túy.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng mong người dân chia sẻ và đồng hành với chính quyền bởi hiện nay, có nhiều dự án có khối lượng tái định cư rất lớn, song trên một số phường việc triển khai tái định cư tại chỗ là không dễ dàng, quỹ đất hạn chế buộc phải phân tán.

“Chính quyền Thành phố thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bà con nhân dân trong diện phải bàn giao giải phóng mặt bằng. Bởi vì mảnh đất là nơi chôn nhau cắt rốn, gắn với tâm tư tình cảm của người dân từ xưa. Mảnh đất đó cũng gắn liền với văn hóa, nhiều kỷ niệm vui buồn", Chủ tịch Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Ghi nhận các ý kiến của đại biểu, người đứng đầu chính quyền Thành phố khẳng định vấn đề tái định cư sẽ được thành phố quan tâm nhiều hơn nữa, bảo đảm cuộc sống bà con ở nơi ở mới tốt hơn hiện tại. Đồng thời, thành phố cũng sẽ xem xét phương án bố trí tái định cư tại chỗ đa dạng, nhiều hình thức để bà con lựa chọn phù hợp nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên thảo luận tổ. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng chia sẻ, thành phố đang nỗ lực để đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển nhanh, bền vững. Kinh tế Thành phố phát triển sẽ tạo điều kiện để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để phục vụ người dân. Quá trình phát triển và việc thực hiện các chính sách xã hội luôn được Thành phố thực hiện song song, để người dân được thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển chứ không phải chờ giàu rồi mới lo an sinh.

Có chính sách phù hợp đối với người trực tiếp hoạt động tại khu phố

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng thảo luận về việc huy động vốn đặc biệt là đối với cơ chế phát hành trái phiếu. Có ý kiến đồng tình mở thêm kênh huy động nguồn lực nhưng đề nghị triển khai thận trọng, phù hợp khả năng hấp thụ vốn của dự án. Công trình sử dụng vốn phải hoàn thiện thủ tục pháp lý, có tiến độ giải ngân khả thi và tính toán đầy đủ nguồn trả nợ gốc, lãi, tránh tình trạng vốn nằm chờ trong khi ngân sách chịu chi phí vay.

Về Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp, có ý kiến đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước kết nối với tập đoàn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư hạ tầng, tham gia chuỗi cung ứng logistics và công nghiệp hỗ trợ. Hiệu quả mô hình cần được đánh giá cả ở mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước.

Về ngân sách cơ sở, một số ý kiến ghi nhận việc tăng định mức chi thường xuyên; có đề xuất phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi linh hoạt hơn để địa phương chủ động giải quyết việc dân sinh cấp bách. Chính sách đối với người trực tiếp hoạt động tại khu phố, ấp cần sát quy mô dân số, địa bàn và khối lượng công việc; kinh phí hoạt động của các tổ chức đoàn thể cần được hướng dẫn cụ thể.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu trao đổi về chương trình thu hút, đãi ngộ nhân tài cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; các chính sách về y tế, đặt tên đường, khai thác đúng lợi thế, kết nối các động lực tăng trưởng…