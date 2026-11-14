Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng xã An Thới Đông ngày càng phát triển

Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhận quà tặng tại Ngày hội. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn ấp năm 2026.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Huỳnh Tân Định, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thới Đông nói chung, ấp Lý Thái Bửu nói riêng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2026 với nhiều bước chuyển biến đột phá về thực hiện chủ trương của Đảng, sáp nhập cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, địa phương đã chú trọng thực hiện chuyển đổi số, giảm thủ tục hành chính và đưa cán bộ đến gần dân hơn.

Đồng chí kỳ vọng xã An Thới Đông tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng xã An Thới Đông ngày càng nghĩa tình, văn minh và phát triển.

Thay mặt địa phương, lãnh đạo xã An Thới Đông và Ban công tác Mặt trận ấp đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố để đưa vào chương trình hành động trong thời gian tới.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Võ Thị Ngọc Ba, ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông. (Ảnh: NGUYỄN NGỌC)

Nhân dịp này, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hai căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Võ Thị Ngọc Ba (Ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông) và gia đình Bà Nguyễn Thị Hồng (Ấp An Hòa, xã Bình Khánh) mỗi căn trị giá 100 triệu đồng (do Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS tài trợ); Đoàn Thanh niên trao tặng 2 kệ sách mini cho 2 hộ gia đình mới nhận nhà mới...