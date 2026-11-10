Thành phố Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' năm học 2026 - 2027

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đến các điểm cầu các trường học, xã, phường trên địa bàn thành phố. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Đài Phát thanh - Truyền hình và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 có Đại tá Trần Xuân Lương - Tư lệnh Vùng; Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm học 2026 - 2027, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức dành cho 84.828 học sinh thuộc 31 trường THCS trên địa bàn 7 xã và 7 phường của thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lý, pháp luật liên quan đến biển, đảo Việt Nam; công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); bảo vệ chủ quyền, môi trường biển; truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và các kiến thức thiết thực khác. Cuộc thi được tổ chức qua 4 vòng: cấp cụm xã, phường, đặc khu; cấp thành phố; cấp khu vực và chung kết toàn quốc. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ ngày 9 đến 15/11; vòng thi trực tiếp cấp cụm dự kiến tổ chức trong tháng 12/2026 và vòng cấp thành phố vào tháng 01/2027. Đáng chú ý, trong năm học 2025 - 2026, Cuộc thi tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 46.404 học sinh thuộc 57 trường THCS tham gia, đạt 99,69% số học sinh thuộc diện dự thi. Đội Sóng Biển của thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất vòng chung kết khu vực 4 và giải Nhì Chung kết toàn quốc. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định sức lan tỏa, hiệu quả thiết thực của Cuộc thi trong công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chương trình phối hợp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo và Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Việc tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” và triển khai các chương trình phối hợp có ý nghĩa thiết thực trong lan tỏa tình yêu biển, đảo, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức phòng, chống khai thác IUU và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân trên biển, tăng cường đoàn kết quân dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà trường tiếp tục phối hợp tổ chức cuộc thi thiết thực, an toàn, khuyến khích học sinh tự nguyện tham gia; đồng thời quan tâm huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những kết quả tiêu biểu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình phối hợp trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, mở rộng không gian đô thị hướng biển. Đồng chí đề nghị trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về biển, đảo; nâng cao hiệu quả các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”; tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU gắn với bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân; đồng thời mở rộng các hoạt động giáo dục, trải nghiệm về biển, đảo trong trường học, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Thông qua Hội nghị và các chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.