Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực xử lý ùn tắc giao thông

Phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Trường Chinh, khu vực thi công nhà ga ngầm tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: VÕ LÊ)

Xử lý 28 điểm nóng ùn tắc giao thông

Xen lẫn trong cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống chiều 15/10 là hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một để lưu thông trên trục đường Võ Chí Công-Lương Định Của. Cùng với xe máy, xe ô-tô, xe container chen nhau tại nút giao An Phú rồi đổ về hướng đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định.

Ông Thành Nhân, nhà ở tuyến đường Nguyễn Thị Định than phiền, tôi đi làm từ bên kia cầu Sài Gòn về nhà mà ngày nào cũng mất cả tiếng đồng hồ, hôm nào trời mưa xem như chôn chân ở đoạn nút giao An Phú không có lối thoát. Tại vòng xoay ngã tư Hàng Xanh, cứ vào giờ cao điểm tan tầm gần như không có chỗ trống vì xe máy, ô-tô ken dày nên dòng xe qua khu vực này gần như đứng yên một chỗ.

Chị Thủy, làm việc ở một công ty đóng trên đường Điện Biên Phủ cho hay: “Sáng nào tôi cũng tranh thủ chở con đi học rồi đi làm sớm để chiều là rời khỏi công ty lúc 4 giờ, ghé đón con về nhà gần Bến xe Miền Đông để né khung giờ cao điểm vì chắc chắn sẽ kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh”.

Ghi nhận tại nhiều trục đường huyết mạch của Thành phố như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng Tháng Tám, Trường Chinh, Cộng Hòa, tình trạng ùn tắc giao thông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, bước vào giai đoạn cao điểm thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Suối Tiên) nên Thành phố phân luồng đã tạo thêm áp lực ùn tắc lên nhiều tuyến đường huyết mạch.

Sở Xây dựng Thành phố đã xác định 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông tại 9 khu vực, dự kiến xử lý 15 điểm trong giai đoạn 2026-2027, số còn lại đến năm 2030. Để xử lý 28 điểm nguy cơ ùn tắc, Thành phố sẽ kết hợp đầu tư hạ tầng với điều chỉnh tổ chức giao thông. Phạm vi xử lý không chỉ gói gọn ở khu vực trung tâm mà trải rộng khắp các cửa ngõ: đông bắc, tây bắc, phía đông, phía nam, nút giao sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái và các vùng lân cận.

Kẹt xe đoạn nút giao An Phú. (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong đó, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có 3 điểm nguy cơ với 23 dự án: gồm khu vực đường Tôn Đức Thắng-đường Nguyễn Hữu Cảnh-đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn); Ngã tư Bốn Xã (phường Bình Trị Đông và phường Phú Thạnh); Đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu).

Ở khu vực phía đông Thành phố có 2 điểm nguy cơ với 17 dự án được Thành phố ưu tiên thực hiện là nút giao thông An Phú (phường Bình Trưng) và ngã tư Tây Hòa (phường Thủ Đức và phường Phước Long). Các điểm ùn tắc còn lại sẽ tiếp tục được xử lý trong giai đoạn 2028-2030.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố cho biết, hằng năm vốn đầu tư giao thông chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư của Thành phố. Trong năm nay, Thành phố cũng dự kiến khởi công một số nhà để xe thông minh và bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn, đó là giải pháp ưu tiên để tháo gỡ nút thắt hạ tầng.

Áp dụng làn đường linh hoạt

Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với bài toán giao thông đặc biệt phức tạp khi nhiều công trình hạ tầng lớn cùng triển khai tại một đô thị có mật độ phương tiện cực kỳ cao. Trong đó, quá trình thi công Metro số 2 đoạn Bến Thành-Tham Lương đang đè nặng áp lực lên các trục đường xuyên tâm vốn đã thường xuyên quá tải.

Ghi nhận tại đường Trường Chinh (đoạn từ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa), rào chắn thi công ga ngầm S10 khiến phần đường hướng vào trung tâm bị bóp nghẹt từ 5 làn xe xuống còn khoảng 3,5 làn. Vào buổi sáng, lượng phương tiện khổng lồ từ khu vực tây bắc dồn về khiến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm nghẽn.

Tại ngã tư Bảy Hiền (nút giao Trường Chinh, Cách mạng Tháng Tám, Hoàng Văn Thụ và Lý Thường Kiệt), việc rào chắn thi công ga S7 làm hạn chế bán kính quay xe. Lưu lượng phương tiện lớn khiến các dòng xe dễ xung đột, gây ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Trục Cách mạng Tháng Tám cũng gặp khó khăn tương tự (khu vực thi công các ga S2, S4, S5, S6) khiến mặt cắt ngang đường hẹp, mật độ hẻm dân sinh và điểm giao cắt dày đặc. Rào chắn thi công nhà ga ngầm khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi các dòng xe chuyển làn nhập dòng.

Trước tình trạng trên, phương án tổ chức “làn đường linh hoạt” được triển khai như một giải pháp tình thế nhằm tận dụng tối đa mặt đường hiện hữu. Cơ quan chức năng đã phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) điều chỉnh phương án giao thông trên đoạn Trường Chinh từ Tây Thạnh đến Cộng Hòa. Thay vì duy trì dải phân cách cứng cố định, lực lượng chức năng sử dụng cọc tiêu và dải phân cách di động để linh hoạt thay đổi số làn theo hướng có lưu lượng xe đông hơn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tham gia điều tiết và phân luồng giao thông tại trục đường Cách mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai, phục vụ thi công tuyến Metro 2. (Ảnh: VÕ LÊ)

Cụ thể, trong khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, hướng vào trung tâm được tổ chức 4,5 làn, trong khi chiều ngược lại duy trì 3 làn. Đến cao điểm chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút, phương án được đảo chiều khi hướng về An Sương được nâng lên 4 làn, còn hướng vào trung tâm duy trì 3,5 làn.

Ngoài việc phân làn cố định theo khung giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông còn trực tiếp theo dõi mật độ phương tiện thực tế để linh hoạt điều tiết. Lực lượng cảnh sát giao thông và Thanh niên xung phong luôn túc trực tại các nút giao trọng điểm nhằm xử lý nhanh sự cố, điều tiết dòng xe và mở làn kịp thời khi dòng xe tăng đột biến.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa qua các tuyến song hành. Bổ sung hệ thống biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, khuyến khích các phương tiện (đặc biệt là ô-tô) lựa chọn các lộ trình thay thế (như trục Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Âu Cơ, Lạc Long Quân...) nhằm giảm tải áp lực cho trục Trường Chinh-Cách mạng Tháng Tám; nghiên cứu điều chỉnh khung giờ hoạt động của xe tải, xe khách qua khu vực thi công nếu mật độ tiếp tục gia tăng.